El Círculo de Bellas Artes de Palma celebra 90 años en su «mejor» momento

Se cumplen 90 años desde que un grupo de artistas mallorquines formaron el Grupo Literario Azul, que al poco tiempo se convertiría en el Círculo de Bellas Artes (CBA) de Palma, una de las entidades culturales más antiguas de esta isla, sino la que más, apunta su actual presidente, Pedro Lorente. Pese a que ha vivido momentos en los que incluso se temió por su continuidad, acuciado por deudas, ahora la sensación es «casi de euforia». ¿El motivo? Los más de 400 socios con los que cuenta y los proyectos que se han puesto en marcha. De todo esto se hablará en la fiesta de este redondo aniversario, el próximo 30 de septiembre, en La Misericòrdia.

La sede del Círculo está en el Casal Balaguer (un emblema así lo indica al pie de la escalinata), aunque no sea fácil encontrar el espacio que ocupa en este histórico edificio. No siempre fue así. Josep Balaguer, mecenas y propietario de esta gran casa, dejó escrito en su testamento que legaba el inmueble al Ayuntamiento de Palma con la condición de que fuera la sede del CBA, que pasó a ocuparlo en su totalidad en la década de 1960. Desde entonces, ese usufructo ha ido reduciéndose y si hoy alguien busca la oficina del Círculo deberá dirigirse a la segunda planta del Casal, lugar que ocupa parcialmente desde que el edificio reabrió tras una reforma integral que duró unos ocho años.

Pedro Lorente y Xisco Barceló, en la escalinata del Casal Balaguer, donde está el emblema del Círculo. / B.RAMON

En sus actuales instalaciones, donde se imparten algunos de los cursos, atesora documentos de su historia, como las nóminas de los músicos de la Orquesta Sinfónica de Mallorca, entidad que nació de este Círculo de Bellas Artes y que fue el origen de la actual Orquestra Simfònica Illes Balears, o curiosidades como un tintero que empleaba Balaguer.

La falta de espacio donde hacer exposiciones es lo que lamenta la actual junta, la que ha conseguido remontar el número de socios, de poco más de 90 a los 412 actuales y que permiten subsistir económicamente a la entidad. El certamen Salón de otoño ya no se organiza, pero el CBA sí ha vuelto a convocar los concursos internacionales de pintura y de poesía, ofrece talleres de pintura, de dibujo, de acuarela, clases de danza y ha creado su propia compañía de teatro, que próximamente se presentará ante el público, con la intención de que ofrezca una representación cada año antes de Navidad. También ha incorporado música para ampliar ese abanico de bellas artes.

A principios de verano, el CBA llegó a un acuerdo con los otros dos únicos Círculos que hay en España, los de Madrid y de Tenerife, para cooperar entre ellos y promocionar a artistas de cada lugar.

Por todo ello, Lorente considera que el Círculo de Bellas Artes de Palma, impulsado por Juli Sanmartín Perea, Pere Quetglas Ferrer ‘Xam’, Marià Aguiló y Gaspar Sabater, está viviendo «el mejor momento de su vida». «Tengo una junta de 16 personas, y 16 personas son muchas, pero todas trabajan, aquí nadie figura y cada vocal, si tiene alguna idea para poner en marcha, la presenta y, si a todos nos parece bien, ¡adelante! Quien presenta algo, se tiene que hacer responsable de que lo saca adelante con el apoyo de todos. Esto funciona bastante bien y cada vez que se propone algo, buscamos la manera de que se pueda lleva a cabo», explica el presidente del CBA.

Entre las cosas de las que se siente más satisfecho, Lorente comenta la oportunidad que han tenido de disfrutar de la sala de exposiciones cedida por C&A durante un año. Han montado cinco muestras y han conseguido una asistencia que hacía mucho que no lograban. «Un espacio como el que teníamos, de 750 metros cuadrados, muy bien situado, no existe en Palma, excepto la Lonja, no hay ninguno más», señala Lorente. Esa experiencia les ha servido para constatar el potencial que tiene en Círculo «y las instituciones lo han visto», añade el presidente del CBA.

Fiesta de cumpleaños

Hay muchos proyectos, pero el más inmediato y que quieren que sea «sonado» es la celebración de los 90 años del Círculo, el próximo día 30. El Consell de Mallorca les ha cedido el Pati dels Homes, en La Misericòrdia.

Xisco Barceló, miembro de la Junta, está coordinando este acto de conmemoración, que avanza que será ágil. Además del parlamento de Lorente, otro miembro de la junta, Damià Ramis, hijo de Remigia Caubet, hará un breve recorrido histórico sobre lo que ha significado es Cercle durante estos años para la sociedad mallorquina. También habrá actuaciones del coro de gospel Palma Singers y del guitarrista Juan Reyes, a los que se sumará el mago Víctor Piña. En un vídeo se mostrará todo el trabajo en pintura que se promociona y habrá representación de danza, poesía y música. También se dará a conocer el trabajo que está llevando a cabo una archivadora para recuperar la historia del Círculo.

En ese acto también se entregarán los Stela Honoris, un galardón de nueva creación que reconocerá el trabajo de cinco personas muy vinculadas al CBA. Para esa celebración han invitado a las autoridades y a quienes han recibido la Medalla de Oro del Círculo: el galerista Pep Pinya, el cantautor Tomeu Penya y el actor Simón Andreu.