Bob Dylan, revisitado por Eduardo Jordá a velocidad de autopista

No es fácil escribir de Bob Dylan, porque desgraciadamente todos lo han hecho. De ahí que en Número cero no interesa tanto el bardo confuso como la visión de Johanna que Eduardo Jordá traslade del cantante, tal que en Flaubert revisando las pirámides. La experiencia transcurre a entera satisfacción del lector, porque el libro puede abordarse como iniciación o consumación del mito, y posee la virtud inigualable de la breve densidad.

«Dylan es Dylan, y nada más que Dylan». En efecto, en el Génesis no habían comenzado a correr lo tiempos y reinaba el «número cero», la autodefinición del gigante ante un Leonard Cohen que también compararía a su colega «con Picasso, porque abarca toda la historia de la música». Cuando recibió el Nobel de Literatura, el canadiense lo equiparó a «colgarle una medalla al Everest por ser la montaña más alta del mundo».

Número cero es un libro útil, dicho sea sin ánimo de ofender, galopado a un ritmo que impulsa a devorarlo. No solo moldea a un personaje real, sino que demuestra que toda la realidad puede interpretarse a través de Dylan, el genio que ‘plagIA’ sin pedir perdón ni permiso, en un anticipo de los agentes de la Inteligencia Artificial.

En manos de Jordá, el artista que ha falsificado todos los días de su autobiografía no accede al rango mítico porque no podremos llegar a él, sino porque «no podremos escapar de él». Es el Moby Dylan de los dylanómanos, una secta destructiva porque sus adeptos maltratan al becerro de oro sin miramientos. Nada complace más a un fanático de este artista que señalar una canción fallida o una interpretación de becerrada. Los fans de idolillos superficiales de mazapán no lo entenderán jamás.

Dylan es difícil de biografiar porque no existe un personaje real con el que comparar, lleva nueve décadas zigzagueando en un movimiento browniano, un ajetreo disparatado si se atiende a los cánones. La ausencia de márgenes causa vértigo, pero Jordá ha tejido con creces un retrato que confortará a veteranos y a debutantes. Precisamente porque no se complace con la sensiblería, y se mantiene en la senda del libro perfecto de Jonathan Cott.

Dylan rechazó la condición de profeta al electrificarse, consciente de que no era una buena persona. Reclama la condición de fugitivo, o se extasía ante delincuentes como Hurricane o Joey, para suavizar su propia culpa. Ansía conocer a los Beatles o a Donovan, necesita confirmar su superioridad atlética. Ni la empalagosa Un completo desconocido, donde Timothée Chalamet ensaya un doncel doliente, oculta la evidencia de que el caníbal sacrificó a su entorno para alcanzar la gloria. Anhedónico como Woody Allen, nunca ha disfrutado en la cima, según se desprende asimismo del excelente Número cero.

Noticias relacionadas

El Dylan personalizado por Jordá plantea una secuela inevitable, que además debería titularse Número uno. Se trataría de rastrear el mejor himno del artista, por encima de los tópicos. Jordá destaca que «cuando empecé este libro, envié un cuestionario a un montón de amigos y conocidos preguntándoles cuál era su canción favorita». Estas respuestas «darían para un nuevo libro». Por si no llega, mi respuesta a la provocación del escritor mallorquín fue Abandoned love como mejor canción, porque irrita a los dylanianos estrictos. La mejor versión en otro idioma es Come una pietra scalciata, de Articolo 31.