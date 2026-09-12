Quatre concerts per a un sol dissabte
La música s’acumula aquest cap de setmana amb diverses i variades propostes. Aquí teniu algunes recomanacions.
Per començar tenim el pianista britànic James Rhodes que, al Trui Teatre de Palma (20h) oferirà un dels seus recitals que ha sabut convertir en experiències que van més enllà de la interpretació convencional: parla amb el públic, explica les obres i les circumstàncies en què varen ser compostes i reivindica la música clàssica sense la severitat litúrgica que de vegades l’ha allunyada de nous oients. Chopin, Brahms i Rakhmàninov ocuparan una part destacada d’un programa que també s’acostarà a Bach, Schubert i Beethoven.
A la mateixa hora, el claustre de Sant Domingo de Pollença acollirà l’inici del Festival Mahler. L’Orquestra formada pels alumnes assistents als Encontres Orquestrals de les Illes Balears, sota la direcció de Bernat Quetglas ens proposa la Simfonia número 6, del compositor, una de les seves partitures més colpidores. Coneguda amb el sobrenom de Simfonia Tràgica, avança entre impulsos heroics i pressentiments foscos fins a un final que no concedeix cap consol. Mahler obliga sempre a situar-se de tal manera que hem d’estar disposat a entrar i sortir del concert de maneres diferents.
Mitja hora més tard, a la Cartoixa de Valldemossa, el Festival Pianino proposarà un viatge molt distint. Naruhiko Kawaguchi tocarà un piano Pleyel de 1851, instrument que aproxima l’oient al paisatge sonor que varen conèixer Chopin i George Sand. El programa reuneix pàgines de Robert i Clara Schumann, Chopin, Albéniz i Nicolás Ledesma. De Chopin sonaran, entre altres peces, nocturns, masurques, la Primera balada i la Barcarola. No es tracta tan sols d’escoltar música antiga, sinó d’escoltar-la amb un instrument nascut gairebé en el mateix temps que les obres. També a les 20.30 hores, l’Studio Weil del Port d’Andratx obrirà una finestra al jazz: el guitarrista Will Bernard formarà trio amb Alain Martin al contrabaix i Jimmy Weinstein a la bateria. Tots tres fusionaran amb elegància el jazz, el funk, el blues i altres músiques urbanes.
Demà diumenge podem anar a Bunyola, ja que la Coral Minuet celebrarà els seus vint anys al teatre, a les 19.30 hores. Sota la direcció de Sofia Domènech, el concert comptarà amb el baríton Tomeu Bibiloni, Joaquim Domènech al piano, Jaume Pasqual al clarinet i Carmela Cristos al violoncel, a més de la col·laboració dramatúrgica del Teatre de Bunyola. Vint anys de cant coral mereixen alguna cosa més que una mirada retrospectiva: representen assaigs, amistats, partitures i moltes hores dedicades a aconseguir que veus diferents respirin juntes.