La primera Muestra de la Ensaimada premia al Forn Gelabert, Forn de la Glòria y al cómico Rubén García

Siete panaderías y pastelerías de diferentes puntos de Mallorca han participado este pasado viernes, 11 de septiembre, en la primera Muestra de la Ensaimada, un evento gastronómico que pretende rendir homenaje a uno de los dulces más emblemáticos de la isla.

El evento, celebrado en el centro cultural de la Misericòrdia, en Palma, ha registrado una gran afluencia de público, según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

Los asistentes han podido degustar hasta ocho variedades diferentes de ensaimada mallorquina, desde los sabores más tradicionales hasta más novedosos como ensaimada de higos, pistacho, manzana o sobrassada.

El evento gastronómico, enmarcado en los actos de la Diada de Mallorca, ha contado con la presencia del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y de la consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate. Ambos han sido los encargados de entregar los reconocimientos a dos hornos artesanos de la isla y de nombrar al embajador de la ensaimada de Mallorca 2026.

El reconocimiento a la Tradición ha recaído sobre Forn Gelabert de Llubí por su destacada trayectoria profesional en el sector del horno y la pastelería, desarrollada con compromiso, ética y excelencia. El premio a la Trayectoria y la Constancia, sobre el Forn de la Glòria por su destacada trayectoria profesional en el sector del horno y la pastelería y por haberse consolidado como un establecimiento histórico y de referencia.

Al Embajador de la Ensaimada de Mallorca ha sido para Rubén García por su proximidad, carisma y capacidad para transmitir, con humor e inteligencia, la esencia de Mallorca, contribuyendo a poner en valor nuestras tradiciones, nuestra manera de vivir y aquello que nos hace únicos.

"El más que merecido homenaje que se rinde en esta muestra a la ensaimada, un postre que representa a todos los mallorquines y que, además de ser un dulce reconocido en todo el mundo, nos permite poner en valor la identidad, la memoria y la tradición gastronómica de la isla", ha dicho Galmés.

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"Hemos querido rendir homenaje a uno de los dulces más populares de Mallorca y destacar el encomiable trabajo de todos los profesionales del sector, que contribuyen a mantener el legado de la repostería tradicional mallorquina. Un legado que pasa de generación en generación y que nos permite mantener vivas las tradiciones, los sabores y la memoria de las familias mallorquinas", ha añadido Amate.