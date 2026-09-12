Un extraño verano

‘Forastera’

Dirección: Lucía Aleñar Iglesias

Año: 2025

Duración: 97 min.

País: España

Reparto: Zoe Stein, Lluís Homar, Nuria Prims

Cines: Manacor, Fan, CineCiutat

Calificación: ***

Forastera, debut en el largometraje de la directora y guionista madrileña afincada en Estados Unidos Lucía Aleñar Iglesias, se inscribe en una práctica normalizada en los últimos años: la película surge de un corto, de idéntico título y también con la misma actriz, Zoe Stein, realizado en 2020. Un verano en Mallorca y las similitudes que una joven encuentra con su difunta abuela son el punto de partida en ambos casos. El largo desarrolla en 97 minutos lo que en el corto se esbozaba en solo 20. Evidentemente, con muchos más matices, personajes y situaciones.

Catalina, la protagonista del filme, es la única que ve morir a su abuela. Mientras transcurren los días de un verano que ya no puede ser lo mismo, se siente cada vez más atraída -¿obsesionada?- por la abuela, hasta el punto de que adopta su actitud física y coge sus vestidos. Hay algo fantasmagórico en este proceso, aunque no sea una historia de fantasmas.

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En el formato largo puede desarrollar la directora mucho mejor las relaciones de Catalina con el resto de su familia, incluso apostar en algunos momentos por elementos de un clásico coming of age. También es verdad que el relato se estira más de la cuenta y que a veces le cuesta encontrar su ritmo justo. Stein, actriz barcelonesa de presencia y mirada intensa y desconcertante, se erige en el centro de esta función. Lo que hace y cómo lo hace constituyen el núcleo de la película. n