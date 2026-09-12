DIONÍS A TAULA
Evolució i millora de la varietat autòctona moll
Oliver Moragues Celler i Vinyes
Els vins fets amb la varietat autòctona premsal han evolucionat en la darrera dècada. En vaig parlar fa unes setmanes amb un vinater mallorquí que també comentava que fa devers deu anys, la majoria dels vins fets amb aquesta casta de raïm —que també es coneix amb el nom de moll— eren molt plans. Però any rere any, els vinaters i enòlegs s’han centrat a millorar-ne el resultat per oferir uns vins més singulars.
Una bona mostra d’aquest canvi és Prensal Blanc 2022 d’Oliver Moragues. Carlos Cabeza, enòleg i copropietari d’aquest celler d’Algaida, explica que «en aquests anys, l’hem fet evolucionar perquè sigui més vertical i perquè tengui més frescor i longevitat».
Per elaborar-lo, Cabeza explica que la vinya es verema a mà i que cerquen un equilibri entre acideses baixes i maduracions pròpies d’aquesta varietat. El raïm es premsa a baixa temperatura i fermenta dins un dipòsit d’acer inoxidable. «Aquesta recerca de frescor i longevitat en vinya aporta unes aromes florals en lloc de flaires tropicals, característiques d’una fruita sobremadurada de premsal. Pel que fa al pas en boca, és fresc i amb estructura i persistència elegants perquè un 10% del vi ha envellit durant dos mesos dins botes de roure francès de 400 litres», detalla el vinater.
La primera anyada que varen treure al mercat d’aquest vi va ser la de 2018 i la imatge actual es remunta a la collita de 2021. «Aquest disseny, creat per StudioRoses de Palma, és més clàssic perquè vol fer palès al consumidor que la tradició de fer vi a Mallorca no és nova, sinó que és fruit d’una herència que ve d’avior», comenta Cabeza. Per mostra, un botó: la possessió on hi ha la vinya sembrada pertany a la seva família d’ençà de 1511 i, tot i que actualment hi ha un agroturisme, continuen gestionant la terra i en treuen profit com els seus avantpassats.
La producció que se’n fa és de 7.100 ampolles. És un vi que marida molt bé amb un aguiat de rap i, ara que és temporada, amb uns raors torrats.
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