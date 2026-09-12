Continúa la polémica por los vasos desechables de los conciertos del Parc de la Mar: Rels B los vuelve a utilizar tras la denuncia a las fiestas de la Patrona
Una práctica que una empresa denunció ante el Consell de Mallorca por considerar que incumple la normativa de residuos de Baleares
El concierto de Rels B en el Parc de la Mar dejó anoche una imagen que no pasó desapercibida entre los asistentes: miles de bebidas se sirvieron en vasos desechables de cartón decorados con el lema «Rels B, fill de la mar». El detalle llega apenas una semana después de la polémica suscitada durante las fiestas de la Patrona de Palma, celebradas en el mismo recinto, por el uso de vasos de un solo uso, una práctica que una empresa ha denunciado ante el Consell de Mallorca por considerar que incumple la normativa de residuos de Baleares.
Durante el concierto, que congregó a unas 60.000 personas, los vasos de cartón formaron parte de la imagen del evento y acompañaron a buena parte del público durante las más de tres horas de música. El lema elegido hacía además referencia directa a la relación del artista mallorquín con su isla, en una noche en la que las banderas de Mallorca, el Mediterráneo y la Seu conformaron parte del escenario.
La utilización de estos recipientes se produce en un contexto especialmente sensible en Palma. Hace apenas una semana, una empresa presentó una denuncia ante el departamento del Consell de Mallorca encargado del control de residuos contra el Ayuntamiento de Palma por permitir, durante las fiestas de la Patrona, el reparto de vasos desechables de un único uso en las barras instaladas en el Parc de la Mar.
Una polémica que vuelve al mismo escenario
La empresa denunciante, Sosmatec, sostiene que el uso de este tipo de recipientes está prohibido por la normativa de residuos vigente en Baleares y recuerda que existen alternativas reutilizables que ya se emplean en numerosos acontecimientos populares. En concreto, plantea un sistema de vasos de plástico reutilizables con depósito: el usuario abona una fianza al recibir el recipiente y recupera el importe cuando lo devuelve. Según la denuncia presentada ante el Consell, durante las fiestas de la Patrona se utilizaron vasos de un solo uso en varias barras del recinto, algunos de ellos patrocinados por una conocida marca de cerveza. La empresa aportó fotografías como prueba del supuesto incumplimiento y reclamó al Ayuntamiento que adopte medidas para evitar que esta situación se repita, sobre todo cuando eventos de menor alcance invierten elevadas cantidades de dinero para cumplir esta normativa.
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