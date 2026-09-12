Cuina amb memòria
Arròs sec amb tomàtiga
La nostra cuina és una caixa permanent de sorpreses; quan menys t’ho penses apareix una antiga recepta, lligada als temps difícils, que resulta un autèntic descobriment
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La base de la recepta és –a més de l’arròs, clar– la tomàtiga, un dels productes que havien arribat d’Amèrica. Inicialment, més que un aliment, s’havia considerat la tomàtiga una raresa o una curiositat botànica. Fins al segle XVII no es va començar a utilitzar –molt escassament– en ensalades o fent part d’alguna salsa, però no ens consta cap recepta a Mallorca al llarg d’aquell segle. Una difusió generalitzada no arribaria al sud d’Europa fins al XVIII, quan la començaven a consumir rics i pobres. A les Illes, sembla que els precursors foren els franciscans de Menorca i els agustins de Mallorca.
Ingredients:
- Arròs, tomàtiga abundant, ous (ocasionalment), llorer, dos alls, un bocí de pebre de cirereta, un brotet de cost i un de moraduix, oli, aigua, sucre i sal
Preparació:
- Començarem preparant una salsa de tomàtiga abundant, ja que és la base del plat.
- Dins una paella fonda, amb un raig d’oli hi sofregirem dos alls; de seguida hi abocarem molta tomàtiga, pelada, tallada (no capolada) i si és possible sense llavors.
- Afegirem a la salsa un brotet de cost, un altre de moraduix i un trosset de pebre de cirereta perquè li doni tan sols un puntet de coent.
- No ens ha de sortir una salsa de tomàtiga molt elaborada, sinó poc cuita, tot just amb quatre giradetes.
- Quan l’hem cuita molt lleugerament, abocarem a la salsa un tassonet (grossària de tassó de vi) d’aigua per comensal i deixarem que pegui un bull tot plegat. Haurem salat la salsa i si li volem eliminar el cop d’acidesa, hi afegirem un poc de sucre.
- A part, dins un calderó o paellera, sofregirem l’arròs (100 g per persona) amb un poc d’oli. Quan comenci a estar sofregit li anirem afegint la tomàtiga preparada abans.
- Quan l’arròs estigui quasi cuit del tot, trencarem uns ous per damunt l’arròs i introduirem la paellera al forn perquè els ous quallin, tan sols uns minuts. El plat resulta espectacular i sorprenent.
- Devem la recepta a aquesta gran cuinera que és n’Antònia Cantallops i Ferragut, de ca n’Amer (Inca, 1937). Ella ens digué que abans, per gratinar l’arròs, posaven la paellera dins un tambor ple de caliu (o una tapadora amb calentor), per tal que l’arròs fes una crosta.
- Per altra banda, tan sols hi posaven ous si en tenien de sobra.
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