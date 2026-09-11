De la tradición a la pasarela: Mallorca redescubre su identidad a través de la moda

Mallorca ha pasado de una indumentaria marcada por la vida rural y la artesanía a una generación que recupera tejidos, técnicas y referencias locales para llevarlos a un lenguaje contemporáneo, pero este recorrido no ha sido lineal.

La isla primero se abrió al exterior, después se integró en una moda cada vez más global y ahora vuelve la mirada hacia aquello que durante años pareció pertenecer al pasado.

Mucho antes de Instagram, Mallorca ya inspiraba a la moda internacional. En los años 30, el diseñador francés Jean Patou encontró en Formentor el escenario para idear un pantalón de pierna ancha que bautizó como pantalón Formentor, antecedente del actual palazzo. Una historia que anticipaba una relación entre la isla y la moda que no ha dejado de transformarse.

El pantalón 'palazzo', bautizado como Formentor por su creador, Jean Patou / .

Vestirse antes de que existiera la moda

Durante generaciones, la forma de vestir de los mallorquines tuvo más que ver con la vida cotidiana que con las tendencias. En una sociedad rural, la ropa debía ser resistente y cómoda. Tejidos, bordados y técnicas artesanales pasaban de una generación a otra.

Parte de aquel mundo permanece hoy en el imaginario de la isla. Sebastián Pons, diseñador mallorquín, considera que existe una forma de vestir vinculada al carácter y al paisaje de Mallorca: colores poco estridentes, comodidad y tejidos adecuados al clima. "Aquí lo mallorquín es más como camuflarte en el entorno", explica. A su juicio, es una estética "clásica y práctica", más cercana a una manera de vivir que a una moda.

Trajes tradicionales mallorquines / Museu de Mallorca

Cuando el turismo abrió las ventanas

Ese equilibrio comenzó a cambiar con la expansión turística del siglo XX. Mallorca empezó a recibir visitantes europeos con otras maneras de vestir y la ropa entró en un mercado conectado con el exterior. Para Pons, esa apertura también desmonta la imagen de una isla históricamente aislada: "Somos la playa de Europa".

Primero fueron los visitantes; décadas después llegaron internet y las redes sociales. Las fronteras terminaron de borrarse y un creador mallorquín pudo empezar a mirar hacia fuera sin renunciar necesariamente a trabajar desde la isla.

De Mallorca a Nueva York

La propia trayectoria de Pons resume ese viaje de ida y vuelta. Se marchó con 18 años, estudió en Central Saint Martins, trabajó junto a Alexander McQueen, pasó por Givenchy y desarrolló parte de su carrera junto a Miguel Adrover en Nueva York.

Después regresó. En 2003 llevó telas mallorquinas a una pasarela neoyorquina. "La gente se reía de mí y me decía cómo te llevas esas telas de cojines y de cortinas", recuerda. Aquello que entonces parecía demasiado doméstico para la moda internacional contiene precisamente algunas de las cualidades que hoy vuelven a buscarse: procedencia, singularidad e historia.

Dos décadas después, Pons observa un interés renovado por lo local, lo hecho a mano, el upcycling y lo vintage.

El diseñador introduce un matiz, hablar de una auténtica "moda mallorquina" le resulta complicado porque, para que exista moda como industria, considera necesaria toda una estructura detrás: materias primas, producción, fábricas y un engranaje empresarial.

Sebastián Pons, diseñador / Zafirus

"Más que un estilo, creo que existe una sensibilidad"

La nueva generación recoge parte de ese camino, pero ya no necesita marcharse para descubrir que lo local puede tener una lectura contemporánea. Aina Bennasar, creadora de Bennasar Studio, intenta desarrollar su proyecto desde Mallorca sin renunciar a una mirada internacional, en un contexto en el que las redes sociales permiten enseñar una colección al mundo sin abandonar la isla.

Bennasar entiende la moda mallorquina como una identidad "en proceso de construcción". A su juicio, los creadores de la isla no necesitan parecerse a Madrid, Barcelona o París, sino reinterpretar su entorno. Esa forma de expresar el origen tampoco tiene por qué recurrir literalmente a lo tradicional: la artesanía, el paisaje, el Mediterráneo o los materiales pueden construir una identidad propia desde códigos contemporáneos.

"Más que un estilo, creo que existe una sensibilidad", explica. La luz, los colores, los materiales naturales, el paisaje y la sencillez forman una idea de belleza, aunque advierte del peligro de reducir Mallorca a una sola postal: "Mallorca tiene más capas y no debería quedarse en una sola imagen". Sus colecciones trasladan esa mirada a la ropa: Sal que cura parte del mar de Cabrera; Liquen, de las texturas de la naturaleza, la erosión y la fragilidad.

Colección ‘Sal que cura’ de BennasarStudio / Antonia Heredia

La moda también está en la calle

Ese cambio no se limita a talleres y pasarelas, sino que también se percibe entre los consumidores. Antonia, de 72 años, recuerda que antes nadie hablaba de moda mallorquina: "Simplemente era la ropa que había". Joan, de 58, pone el acento en otra diferencia generacional y señala que antes "se compraba menos y las prendas duraban más". Agnès, de 30, observa en cambio cómo algunas marcas recuperan hoy elementos locales sin caer en un "disfraz tradicional".

Son generaciones y percepciones distintas, pero todas apuntan hacia una transformación común: lo local ya no tiene por qué ser sinónimo de tradicional. Para algunos consumidores significa comprar productos de proximidad; para otros, recuperar materiales. Y para los más jóvenes puede consistir en vestir una prenda contemporánea cuya historia, diseño o fabricación hayan comenzado en Mallorca.

El recorrido es circular

La generación de Pons tuvo que salir de Mallorca para abrirse camino y acabó llevando sus telas hasta Nueva York. Quienes llegan ahora pueden mirar al mundo desde la propia isla mientras recuperan materiales, técnicas y referencias que estuvieron aquí desde el principio.

Mallorca salió al exterior y ahora vuelve la mirada hacia dentro: a los bordados, la lana, el lino, las telas y los oficios que parecían condenados a convertirse en recuerdos. No para vestirse como antes, sino para decidir qué parte de aquel pasado merece entrar en el futuro.