Los teatros municipales de Palma quieren llegar a “los espectadores más jóvenes”

El primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, ha presentado este viernes, 11 de septiembre, la programación correspondiente a la temporada de los teatros municipales de Palma 2026-2027, que bajo el lema "Omplim teatres" no solo pretende ocupar butacas, sino, “seguir avanzando en el compromiso de llenar los espacios escénicos de cultura y ciudadanía, abriendo los escenarios a todo tipo de público y, de forma muy especial, a los espectadores más jóvenes”.

Tal y como ha informado el Ayuntamiento en una nota, las propuestas familiares y educativas ocupan un lugar muy relevante en la planificación de la temporada, con funciones orientadas tanto a los más pequeños, de 0 a 3 años, como Nubes con bebés, como a los niños y niñas algo más mayores, con Sa Rateta 2-0, Ànima del violí, con títeres y música en directo, y Blancanieves, que contará con la presencia en el escenario de más de 20 bailarines y bailarinas.

El público adolescente también tiene su espacio en la programación, con montajes como Strawberry Frappuccino y T'escoltam, que aborda las relaciones a través de las redes sociales o el acoso escolar.

Por otro lado, el ciclo 2026-2027 dedicará un espacio prioritario a los artistas, compañías y creadores de Baleares, con estrenos como Cartes d’amor, de Nine Produccions; Othello, con dirección de Javier Matesanz a partir de un texto de Rafel Gallego y con la interpretación de Joan Carles Bestard, o No és un cabaret sobre la nostra pobresa, de la compañía Las Reina del Baile.

Otras propuestas destacadas son De la sal de la ferida n’he fet un tatuatge, llevada a la escena por el grupo Teatre sense Concesions; Perla, o Cròniques d’un mig estiu.

La programación de los teatros municipales para esta nueva temporada incluye danza, música, magia, circo, títeres, cine, además de nuevas formas escénicas y contemporáneas. A la presentación en el Teatre Municipal Xesc Forteza también han asistido el director general de Música i Arts Escèniques, Rafel Brunet, y una amplia representación de los actores, actrices, dramaturgos, directores, artistas y gente del mundo del teatro que toman parte en las diferentes obras y propuestas.

Durante su intervención, Bonet ha definido como “extraordinariamente positivo” el balance de los espacios escénicos municipales a lo largo de los últimos tres años, con un aumento del 71 por ciento en el número de espectadores, una ocupación media del aforo que asciende al 76,4 por ciento, y un incremento del 166 por ciento en cuanto a la recaudación”.

La programación de los teatros municipales mantendrá, además, una fuerte conexión con las iniciativas de Palma Educa y la Banda Municipal de Música se involucrará directamente en la temporada y realizará conciertos pensados específicamente para el público escolar.

También formarán parte de la temporada el espectáculo de la Jove Companyia de Dansa Ciutat de Palma, el Festival de Magia o el Festival Internacional de Teatre de Teresetes, mientras que, en cuanto a la música, el abanico, siguiendo la intervención del regidor, es “singularmente amplio, y recoge desde estilos contemporáneos hasta populares u otros lenguajes musicales”.

Desde esta perspectiva, Bonet ha anunciado que el Ayuntamiento de Palma continuará apoyando iniciativas como ME_MMIX, el Festival Paco de Lucía, PalmaDansa, Fira B!, Un hivern a Mallorca o el Festival de la Paraula, entre otros eventos.

Durante su intervención, Bonet ha definido como “extraordinariamente positivo” el balance de los espacios escénicos municipales a lo largo de los últimos tres años, con un aumento del 71 por ciento en el número de espectadores, una ocupación media del aforo que asciende al 76,4 por ciento, y un incremento del 166 por ciento en cuanto a la recaudación”.