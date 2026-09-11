Desde Madrid de empalme tras salir del trabajo: "Rels B me ha ayudado a ser feliz"

Cuando la madrileña Alba Martín estaba trabajando en su ciudad la madrugada del viernes, en Palma sonaba el despertador de Irene González, que a las cinco salía de casa con su padre, José Miguel, y ambos se dirigían caminando al Parc de la Mar. Un avión desde la capital aterrizaba en el aeropuerto de Son Sant Joan alrededor de las 9,15 horas y de él bajaba una joven con «un tatuaje firmado por Rels B con un emoticono sonriente y la frase A new star», el álbum que tan bien conocen todos sus fans.

La chica es Alba, que continúa sin dormir y que en cuanto regrese a Madrid tendrá que «trabajar de nuevo». Tres horas antes, aún de noche, ya estaban rondando por el paseo Marítimo la mallorquina y su entregado progenitor, pese a que ni siquiera habían cerrado los seis carriles de circulación frente a la Catedral ni la zona del escenario del ídolo que ha sido nombrado hijo predilecto de Mallorca.

La mallorquina Irene González, desde las seis de la madrugada esperando a Rels B / Guillem Bosch

La canción 'Sonríe'

Quien hizo empalme ya había estado en el histórico concierto del año pasado en Son Moix, además del que cerró la gira mundial en el Metropolitano de Madrid y otro en Barcelona. «Me ha ayudado a ser feliz. Gracias a él he superado una depresión», asegura mostrando otro tatuaje, el del título de una canción: Sonríe.

Estaba en primera línea de las vallas antes de que se abriesen para el concierto junto a la sevillana Rosa Gálvez, también una acérrima fan y a la que conoció por TikTok. Ella vino en avión la noche anterior, durmió («poco») en un hotel y ambas llegaron sobre las 11 horas al Parc de la Mar.

«Yo llevo desde 2018 asistiendo a sus conciertos, he estado en prácticamente todos, y me encanta sobre todo porque siempre que saca un nuevo disco ha coincidido con mis propias etapas sentimentales», tal como argumenta mientras luce una camiseta con el nombre de Skinny Flakk (el apodo de Rels B / Daniel Heredia Vidal).

Alba Martín, procedente de Madrid, y Rosa Gálvez, que vino de Sevilla / Guillem Bosch

El primer concierto

Cada seguidor tiene historias que contar sobre él, entre ellos la madrugadora Irene, que recuerda su primer concierto con 14 años. «Fue en 2019 en las fiestas de la Revetla de Sant Sebastià y he ido a todos los que he podido, incluido el del Metropolitano, donde estuve en primera fila», destaca quien también lleva un tatuaje suyo. ¿Y por qué le gusta tanto? «Por cómo se expresa, por las letras, porque representa Mallorca mejor que nadie y por su forma de querer».

El de este sábado es el primer concierto de Lluc Pons, acompañado por Sergio Gil, y aguardaron delante de la cola tras las vallas con el fin de coger el mejor sitio enfrente del escenario. Así podían ver mejor «cómo expresa los temas», ya que «no escuchas sus canciones, sino que las vives», dicen sobre algunas de las virtudes que destacan de Rels B.

Para Iván Bartolomé, un mallorquín residente en Valencia que vino expresamente para el concierto, lo más destacable es «cómo representa la isla a nivel internacional y la evolución que ha tenido artísticamente».

Lo mismo opinan Maria de Lluc Aulí y Núria Balaguer, de Esporles y Estellencs y ataviadas con camisetas del Real Mallorca firmadas por el cantante. «Se nota que ama nuestra isla de verdad, no lo dice por postureo», «por muchas cosas que le pasen y sus múltiples éxitos, siempre ha repetido que Mallorca es lo más». Por algo este sábado será nombrado hijo predilecto de sa Roqueta.