El Centre Toni Catany expone la mirada comprometida de la fotoperiodista Anna Turbau
'En veu pròpia' es el título de esta muestra que recoge parte del trabajo y de la poesía visual de esta fotógrafa
El Centre Internacional de Fotografia Toni Catany inaugura este viernes, 11 de septiembre, a las 19 horas, la exposición Anna Turbau. En veu pròpia, una muestra que refleja la mirada comprometida de esta fotógrafa catalana.
Anna Turbau (Barcelona, 1949-2025) fue una fotoperiodista que destacó por su trabajo documental durante los años de la transición española, retratando la parte más social de esa época. La exposición que ahora presenta el Centre Toni Catany, en Llucmajor, es el resultado de la revisión de las más de 40.000 fotografíes que componen el archivo de Turbau y de las entrevistas y declaraciones que hizo ella a lo largo de su carrera.
“La obra de Anna Turbau se inscribe en un momento de profunda transformación social y política. Sus fotografías documentan, con enorme compromiso y empatía, la convulsa transición democrática, las luchas populares, las manifestaciones y los movimientos sociales que emergieron después de décadas de silencio y represión. Con un interés manifiesto por las personas que habitan los márgenes, su cámara se convirtió en un instrumento para hacer visibles y dignificar vidas y situaciones”, destacan desde la Fundació Toni Catany, que en este proyecto ha contado con la colaboración de la Fundació Photographic Social Vision y del Palau Robert de la Generalitat de Catalunya.
La exposición, enmarcada en el ciclo Fotògrafes compromeses, es un recorrido de carácter circular en el que la misma Anna Turbau acompaña al visitante “a través de una profunda poesía visual que atraviesa toda su obra y que marcó su manera de mirar hasta el final”, explica la Fundació Toni Catany.
A la presentación de la muestra este viernes por la mañana han asistido Antoni Garau, director de la Fundació Toni Catany y del Centre Internacional de Fotografia, Daniel Soler Turbau, hijo de la fotógrafa, y las comisarias de la exposición, Silvia Omedes (directora de Photographic Social Vision) y Maria Planas.
Anna Turbau. En veu pròpia se podrá visitar hasta el próximo 28 de febrero, de jueves a domingo, en diferentes horarios que se pueden consultar en la web del Centre Toni Catany.
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