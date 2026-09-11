Arqueología
Actividades gratis para familias en Els Closos de Can Gaià para celebrar la Diada Viu la Prehistòria
El yacimiento arqueológico de Portocolom, en Felanitx, organiza este sábado una jornada de puertas abiertas con talleres como fabricar herramientas de piedra y adornos o hacer fuego, entre otras muchas propuestas
El yacimiento arqueológico Els Closos de Can Gaià, en Portocolom (Felanitx), acogerá este sábado, día 12 de septiembre, una nueva edición de la Diada Viu la Prehistòria.
Este año, la duodécima edición de esta jornada coincide, además, con una fecha especialmente significativa: el trigésimo aniversario del inicio de las excavaciones arqueológicas.
A lo largo de toda la jornada se ofrecerán visitas, talleres y exhibiciones relacionados con la arqueología y la prehistoria, con actividades dirigidas principalmente a un público familiar y desarrolladas en el mismo yacimiento arqueológico.
Actividades
De la mano del equipo del Projecte Closos, los visitantes podrán conocer mejor el yacimiento y acercarse de forma práctica a diferentes aspectos de la vida durante la prehistoria. Entre otras actividades, podrán descubrir cómo se hacía fuego, cómo se fabricaban las herramientas de piedra y los adornos o cómo eran las prácticas funerarias de las comunidades prehistóricas.
La Diada pretende acercar la arqueología a la ciudadanía de forma divulgativa y participativa, a la vez que da a conocer el patrimonio arqueológico de Els Closos de Can Gaià y el trabajo de investigación que se desarrolla desde hace tres décadas.
Todas las actividades son gratuitas, aunque algunas requieren inscripción previa. El programa completo y la información sobre las inscripciones se pueden consultar en las redes sociales del Projecte Closos.
La XII Diada Viu la Prehistòria está financiada por el Ayuntamiento de Felanitx y cuenta con el apoyo de los Amics de Els Closos de Can Gaià, la Universitat de les Illes Balears, Grupotel e Inturotel.
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