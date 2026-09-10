El 'setlist' definitivo de Rels B: estas son las canciones que tienes que saber sí o sí para su concierto este viernes en Mallorca

Frente al mar y con la silueta de la Seu a sus espaldas, mañana, 11 de septiembre, Rels B ofrecerá un concierto gratuito en el Parc de la Mar ante una previsión de hasta 30.000 asistentes. El artista español más escuchado en Spotify en el extranjero —con más de 23 millones de oyentes mensuales— se subirá al escenario para celebrar y agradecer a la isla su reciente nombramiento como Hijo Predilecto de Mallorca.

Por el momento, el repertorio y la duración del espectáculo son un misterio absoluto, ya que este 'show' no pertenece a su última gira oficial 'A New Star World Tour', con la que congregó a más de 50.000 personas en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid el pasado 4 de julio. Aun así, entre himnos generacionales, éxitos globales y dedicatorias a su isla natal, estas son las canciones imprescindibles de 'Skinny Flakk' que no pueden faltar mañana en su regreso a casa:

'Un Verano en Mallorca'

Lanzado como sencillo en 2021, es una carta de amor a su tierra, a las calas y a las noches cálidas que el artista retrató navegando en barco en su videoclip. Escucharla en directo frente a la Seu y ante su propia gente apunta a ser la imagen más icónica de toda la noche.

'Balearico'

Balearico es una precuela de Un Verano en Mallorca. Se trata de un R&B y Boom Bap que rinde homenaje, una vez más, a su tierra. Un tema que, sin duda, evoca a la nostalgia de llegar al fin del verano, algo que encaja a la perfección con la fecha del concierto en Palma. Aunque Rels B casi nunca la incluye en los 'setlists' de sus giras internacionales, en el espectáculo de mañana adquiere una importancia única y podría ser uno de los momentos más especiales junto a sus balearicos.

El cantante en el videoclip de 'Balearico'. / .

'TU VAS SIN (fav)'

Uno de sus éxitos más sonados y virales de su etapa reciente de afroLOVA 25' , que ya supera la barrera de los 500 millones de escuchas en Spotify.

'Buenos genes'

Una canción lanzada en 2016 que nació de la unión con el artista andaluz Dellafuente. Es un clásico atemporal de la música urbana en España y de las más conocidas entre los seguidores veteranos de Rels B.

'Me gustas natural'

Una de las colaboraciones más escuchadas de su repertorio, que fusiona la melodía suave del Flako con trap latino de Eladio Carrión. Es un tema desenfadado y cargado de buen rollo diseñado expresamente para poner al público a bailar. Fue lanzado en 2020.

A Mí'

Probablemente, el tema más icónico de su carrera, con cientos de millones de reproducciones en plataformas. En vivo es una siempre parada obligatoria donde el artista palmesano acostumbra a dejar que el público cante estrofas enteras a capela.

'Mi Luz'

Este tema es una colaboración (2021) con el rapero español RVFV, que aportó un aire pop, reggae y tropical a la carrera de Daniel Heredia. Tiene un espíritu festivo y veraniego resulta ideal para sonar fente a la bahía de Palma.

Las imágenes del concierto de Rels B en el Metropolitano de Madrid / @bedman

'¿Cómo dormiste?'

El hit de afrobeat y R&B que terminó de impulsar su proyección internacional y que causó un enorme impacto viral por el cameo de la cantante y actriz Lali Espósito en el videoclip. Su ritmo envolvente y sensual lo convierte siempre en uno de los momentos más coreados y festivos de sus conciertos.

'Sin mirar las señales'

Incluida en su emblemático álbum Flakk Daniel's LP (2018), es una de las canciones más personales de su discografía, donde Rels B reflexiona sobre el desamor, los errores del pasado y las advertencias que ignoró en una relación.

'Girlfriend'

También parte de Flakk Daniel's LP (2018), es una muestra de R&B con esencia noventera en la que cantante mallorquín explora la atracción, los celos y la ambigüedad de un romance sin etiquetas. El tema se convirtió de inmediato en un éxito atemporal que nunca se cae del repertorio en sus conciertos.

Vídeo: Redacción Digital | Foto: M. Mielniezuk

Más allá de sus himnos consolidados, la gran incógnita es si Rels B aprovechará este escenario único para regalar a sus paisanos un adelanto de su inminente trabajo inspirado en la bossa nova y el lo-fi: 'Gaviotas de cristal', tema del que ya compartió un pequeño avance en sus redes sociales.