El Festival Cíclop se expande de Sineu a Inca y ofrece una quincena de espectáculos

El Festival Cíclop de Teatro Visual tiene como principal novedad en esta 11 edición su expansión hacia Inca, lo que permitirá acercar la programación de teatro de calle y artes visuales a nuevos públicos, además del que cada año se desplaza a Sineu. La capital del Raiguer acogerá tres propuestas escénicas en espacios emblemáticos, como la plaza de Sa Quartera y la plaza del Mercado, en concreto El animal más peligroso del mundo (Jazzville Productions), Open Door (Pere Hosta) y el concierto de Dee Armstrong & Sons.

En total ofrecerá una quincena de espectáculos diferentes del 18 al 20 de septiembre, que convertirán las calles en un laboratorio escénico de alcance internacional, ya que también habrá una nueva colaboración de intercambio con Irlanda.

Esta edición llega avalada por el reciente reconocimiento del Premio Díngola 2026, otorgado por la delegación de la Obra Cultural Balear (OCB) en Sineu, que ha querido destacar el papel fundamental del equipo del Centro de Investigación Escénica (C.IN.E.) como dinamizador cultural y su aportación de «aire fresco» y nuevos lenguajes en las artes vivas de les Illes Balears.

Objetivos

«Desde la organización del festival continuamos con los mismos objetivos de siempre: potenciar y dar difusión a la escena local, visibilizar el trabajo realizado desde el C.IN.E. con los work in progress, poner Sineu en el mapa estatal e internacional como pueblo generador de cultura, y que Cíclop pueda ser un punto de encuentro entre todos: artistas, público y programadores», ha afirmado la codirectora del festival, Marta Barceló.

Tal y como ha apuntado Ignacio Flores, director del Institut d'Estudis Baleàrics, «ya no hablamos de una iniciativa emergente, sino de un proyecto consolidado, reconocido tanto por el público como por el sector cultural. Este festival demuestra que desde los pueblos también se puede hacer cultura de primer nivel».

Por parte del Consell de Mallorca, Pere Ferrer, director insular de Artesanía, ha destacado «el hecho de que la cultura salga de cuatro paredes, que se haga en la calle y, este año, además de que llegue hasta Inca».

Tomeu Mulet, alcalde del Ayuntamiento de Sineu, ha reiterado el compromiso del consistorio con esta propuesta cultural: «Basta ver la afluencia de público y la repercusión de los espectáculos para comprobar lo consolidado que está».

Hermanamientocon Irlanda

Además, este año se pone en marcha un proyecto trienal de hermanamiento e intercambio cultural con la escena de las artes vivas de Irlanda. Este acuerdo permitirá la circulación de artistas, la presentación en Mallorca de compañías irlandesas de referencia, como Sasha Krohn, Jazzville Productions o Dee Armstrong & Sons en esta edición.

Tal y como ha destacado la codirectora del festival: “Esta nueva colaboración nos permite hacer algo que nos interesaba mucho: profundizar. Conocer mejor el país, su escena, los sus artistas; establecer vínculos, hacer seguimiento de las compañías y, sobre todo, intentar que estas relaciones tengan algo más de recorrido”.

Por otra parte, el Cíclop se mantiene como el único festival de las islas reconocido como Plastic Free Guardian por la organización Save the Med por haber eliminado al 100% los plásticos desechables en toda su infraestructura, logística y catering de artistas.

Asimismo, la colaboración con Mater Sineu para asegurar la participación de usuarios en La nit canalla y la creación de Ciclop Territori, con la expansión a Inca, responden a este compromiso ecosocial y de sostenibilidad.