La escritora de novelas juveniles Anna Todd se suma a la programación del FLEM

La escritora de literatura juvenil superventas Anna Todd es uno de los nombres internacionales que se suman al cartel del Festival de Literatura Expandida a Magaluf (FLEM), que se celebrará del 1 al 4 de octubre con la participación de más de 30 autores. Anna Hope, Lara Pawson y Ben Brooks se añaden a los ya anunciados Aria Aber y David Foenkinos. En esta sexta edición, se rendirá homenaje a Biel Mesquida con un electrorecital, ya que la música es parte importante de esta cita, por ello, también se contará con Rodrigo Cuevas, Maria Hein, encargada de la inauguración, Xanguito y Tiu.

Miquel Ferrer, director del FLEM, ha dado a conocer más detalles de esta sexta edición durante una rueda de prensa celebrada en el hotel INNside Wave Calvià, que será el nuevo emplazamiento del festival, que este año, además, otorgará su primer premio literario, dotado con 10.000 euros y para el que se han presentado 170 manuscritos “y de gran calidad”. La obra ganadora se dará a conocer durante la inauguración y se publicará con Reservoir Books.

El programa completo y los horarios se publicarán en la web del FLEM el próximo martes, 15 de septiembre, y las inscripciones para las actividades que requieren una reserva se abrirán el día 17. Como anticipo, Miquel Ferrer ha destacado la presencia de Anna Todd, autora de la saga After y de la reciente Sunrise. El último amanecer, novela ambientada en Mallorca y que ya cuenta con su adaptación en película.

La única visita a España de la escritora y poeta germano-afgana Aria Aber, autora de Good Girl, será al FLEM. La presencia internacional se completará con Anna Hope, autora de Albión; David Foenkinos, uno de los escritores franceses más leídos y traducidos; la escritora y periodista británica Lara Pawson y el escritor británico Ben Brooks, quien debutó a los 19 años con Crezco y tiene ya publicadas seis novelas.

Batallar es el nombre del tecnorecital concebido como homenaje a Biel Mesquida a cargo de Clara Fiol y GŸE. Además, Gabriel Janer Manila, Aina Fullana, Laura Gost, Olivia Lund y los hermanos Joan Miquel Oliver y Jaume Oliver integrarán la presencia de escritores locales.

Los autores nacionales

La lista de autores nacionales está integrada por Elísabet Benavent (que ya estuvo hace dos años), Alicia Giménez Bartlett, Juan Luis Arsuaga, Rodrigo Cortés, Carlos Bardem, Marcos Giralt Torrente, Nerea Pérez de las Heras, Daniel Verdú, Leticia Sala, Rayden, Desirée de Fez, Natza Farré, Raquel Congosto, Enrique Rey y Luis Mario. Además, también participarán el guionista Eduard Sola, ganador del Premio Goya al mejor guion original por Casa en flames, y Ana Garriga y Carmen Urbita, investigadoras y creadoras del pódcast Las Hijas de Felipe y autoras de Instrucción de novicias. Vidas del convento barroco para guiar tu presente. Ferrer también ha comunicado que el periodista y escritor Manuel Jabois no podrá asistir al festival.

El festival repetirá colaboración con la Fundació Miró con la propuesta Miró Efímer, en la que participarán Bel Fullana, Albert Pinya y Laia Ventayol, y con el objetivo de generar cultura, como novedad de este año, también se han creado dos residencias artísticas que disfrutarán Mar Picó y Amani Saeed.

El FLEM nació en 2021 de la mano de Miquel Ferrer y Edy Pons, fundadores de Rata Cultura y de la librería Rata Corner. En su anterior edición congregó a más de 10.000 personas, cifra que esperan poder aumentar tras el cambio de emplazamiento. “Este es un festival ambicioso, pero que no quiere ser elitista”, ha comentado su director.

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En la presentación, los responsables del FLEM han estado acompañados por Pedro Vidal, secretario autonómico de Cultura del Govern, Andrés Ferrer, director insular de Cultura, Javier Baqueiro, director de operaciones de Calvià de Melià Hotels Internacional, y Elisa Monserrat, regidora de Turismo del Ayuntamiento de Calvià.