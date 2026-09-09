El Teatre Sans presenta su nueva temporada con una programación "diversa y comprometida"

El Teatre Sans ha presentado su temporada 2026-2027, con una “programación diversa y comprometida” que reúne propuestas de Baleares, de diferentes puntos del Estado y también del ámbito internacional.

Responsables del Teatre Sans y miembros de algunas de las compañías que actuarán en él han presentado este miércoles, 9 de septiembre, la nueva temporada, que “llega cargada de espectáculos que invitan a emocionarse, reír, reflexionar y descubrir nuevas formas de entender las artes escénicas”, según han remarcado. Entre las principales citas de la temporada destaca la XI Mostra Internacional de Teatre Independent i Alternatiu (del 2 de octubre al 8 de noviembre), que incluye propuestas como Twelfth Night, de Midsummer Theatre Company (Inglaterra); Pianoman, de Òrbita Produccions; Voilà, de Julio Martin; La Tarara, de Teatro Círculo; Entre las piernas, de Moskitas Muertas; Deadland, de Conxa Vidal; C’est la vie, Marie!, de Riccardo Rigamonti; La teoria dels gilipolles, de Xàfec Teatre; L’ombra de l’alzina, de Teatre Nu, y Què esperaves?, de la Cia. Xeixa.

También acogerá la Mostra de Tardor 2026, del 13 de noviembre al 13 de diciembre. El segundo gran ciclo de la temporada reunirá propuestas de compañías y artistas de Baleares, la Comunitat Valenciana, Madrid y el País Vasco. Amor (a) muerte, de Las Lunas; Soc hiperactiva, de Pepa Cases; Carne Quemada, de La Màquina; Love John Cade, de Josep Pere Peyró; Rumbo desconocido, de Utopian; Here Comes Your Man, de Tarambana, y Calidoscopi, de Estudi Zero Teatre forma parte de su programación.

Con estas propuestas, el Teatre Sans sigue apostando por combinar compañías consolidadas con creadores y proyectos que exploran nuevos lenguajes escénicos, manteniendo su vocación de dar visibilidad a propuestas diferentes y generar un espacio de encuentro entre artistas y público.

La programación incluye teatro de texto, comedia, teatro visual, música, performance y otras formas de expresión escénica, con especial atención a las propuestas de proximidad ya la creación independiente.