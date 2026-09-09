‘Punt de Trobada’ celebra el medio siglo de la Escola de Música i Danses

Punt de Trobada (Blau, 2026) es el disco con el que la Escola de Música i Danses de Mallorca celebra cincuenta años dedicados a la música, el baile y la cultura popular. El trabajo reúne 11 piezas entre repertorio tradicional recuperado a través de la investigación y composiciones de nueva creación. Como adelanto del álbum, ayer se publicó en plataformas digitales el single Contradança «Es Mig». El viernes 11 de septiembre se presentará el disco en formato CD en la Escola de Música i Danses de Mallorca, durante un encuentro entre los socios de la entidad, y una semana después, el viernes 18, llegará a las plataformas digitales.