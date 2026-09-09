Música
Pollença se sumerge en el universo de Mahler
El Festival Mahler propone una inmersión en el universo del compositor vienés mediante tres conciertos que recorren su evolución artística y vital
El Festival Mahler tomará el relevo de las citas monográficas que, desde 2020, despiden el verano musical en Pollença. Después de Beethoven, Mozart, Brahms, Tchaikovski, Puccini,Dvořák y Ravel, el claustro de Sant Domingo acogerá tres conciertos dedicados a uno de los compositores decisivos en el tránsito del Romanticismo a la modernidad.
«Gustav Mahler es una figura clave en la historia de la música y del arte en general», afirma Bernat Quetglas, impulsor del festival junto a Magí Garcías. Para el director mallorquín, su obra lleva «la tonalidad hasta su límite y deja la música a las puertas de la atonalidad». Un proceso que compara con el paso del arte figurativo al abstracto. El recorrido comenzará el sábado 12 de septiembre, a las 20 horas, con la Sinfonía número 6, interpretada por los alumnos asistentes a los Encontres Orquestrals de les Illes Balears bajo la dirección de Quetglas. De arquitectura monumental, la obra contiene los célebres golpes de martillo, símbolo de los embates inexorables del destino. «La música de Mahler es profundamente autobiográfica», explica Quetglas. El compositor entendía la sinfonía, según dijo a Jean Sibelius, como «un mundo que debe abarcarlo todo». Por ello, añade el director, «los formalismos y los cánones estilísticos pierden sentido ante la necesidad de expresar con absoluta libertad sus sentimientos, sus pasiones y sus tormentos».
El sábado 19 llegará la vertiente más íntima. La mezzosoprano Begoña Gómez, la violinista Fabiola Tedesco, la violista Kinga Wojdalska, la violonchelista Zuzanna Sosnowska y el pianista Magí Garcías interpretarán obras de Gustav y Alma Mahler, además del Cuarteto con piano número 1 de Brahms. El programa mostrará las influencias y los vínculos personales que rodearon al músico vienés.
El cierre, el domingo 27, reunirá a la Orquestra de Cambra de Mallorca y a Quetglas en la Primera Sinfonía, conocida como «Titán», y el Adagio de la Décima. Así, señala el director, el público podrá escuchar «una obra temprana, una partitura del periodo de madurez y su última gran página», cuyo célebre acorde de nueve notas abraza «la disonancia e incluso la cacofonía como medios expresivos». n
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