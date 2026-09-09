Joan Pere Català Roig muestra oficio y tradición en una exposición en la Capella de La Misericòrdia

Aislarse en su taller de Pòrtol y crear piezas “es casi una necesidad” para Joan Pere Català Roig (Palma, 1973). Este maestro ceramista define como “un poco ermitaño” el estilo de vida que ha elegido, totalmente sujeto a su oficio, en el que tiene un gran peso la tradición, como él mismo remarca. Heredero de grandes artesanos como Josep Llorens i Artigas, Antoni Cumella y Lluís Castaldo, desea que la exposición De la terra al cel, que este 10 de septiembre inaugura en la Capella de La Misericòrdia, con 32 de sus obras, aporte “calma, tranquilidad y la belleza de cada día”.

Montaje de la exposición de Català Roig. / NEUS PASTOR

La Capella de La Misericòrdia se ha “teatralizado” y oscurecido para que la instalación que forman esas 32 piezas de cerámica capten toda la atención de quien se adentra en este espacio, que acogerá esta muestra hasta el día 6 del próximo mes de marzo. Vasijas de diferente tamaño, forma, color y textura, con tres esculturas de mayor altura conforman este gran conjunto. “La exposición, a mi modo de ver, requiere dos miradas. Requiere una mirada más sosegada, más introspectiva, más serena, contemplando pieza a pieza, dejándose seducir por las bellas formas, las oquedades, cavidades... Y, por otra parte, requiere una mirada de conjunto, una mirada como quien se deja sorprender por el descubridor de un pecio, de un tesoro cerámico”, reflexiona Luis Juan de Sentmenat García-Ruiz, comisario de Català Roig. De la terra al cel. El título de esta propuesta, enmarcada en la Biennal B, en la que se implican Es Baluard y el Consell de Mallorca, hace referencia tanto a los materiales con los que trabaja el ceramista como a la "sensación de plenitud" que genera su contemplación, añade el comisario.

Català Roig no se considera ni artesano ni artista y declara que no le gustan las etiquetas. “Me gusta ir al taller y trabajar”, ha resumido durante la presentación de su exposición. “Mi formación como ceramista empieza desde un punto de vista artístico, pero también desde un punto de vista del oficio. Y como oficio, no se puede dar la espalda jamás a la tradición”, ha recalcado. Para crear sus piezas recurre a arcillas de fuera de Mallorca que mezcla con otras de Pòrtol. No emplea productos industriales y para dar color a sus cerámicas utiliza pigmentos minerales, como la ceniza, siguiendo las fórmulas que le enseñaron sus maestros. “Es un proceso muy metódico y largo”, reconoce.

Formas, tamaños, colores y texturas cambian en cada pieza. / NEUS PASTOR

David Barro, director de Es Baluard, ha recordado que el taller de Català Roig fue el primero que visitó junto a la consellera de Cultura del Consell, Antònia Roca, cuando se empezó a gestar la Biennal B. “La obra de Català Roig nos recuerda la importancia de detenernos ante los procesos, de recuperar las formas de conocimiento que se construyen desde la experiencia y desde el contacto directo con la materia. Creo que hemos conseguido que este espacio [la Capella] sea como meterse dentro de ese negro que hay en los agujeros de cada pieza, porque su obra nos permite hablar de lenguaje, nos permite hablar de oficio, de memoria, de identidad, pero también de valores”, ha comentado.

Para Antònia Roca, la exposición de Català Roig, que “lleva la técnica a un nivel extraordinario” supone “el momento más álgido” para el centro cultural de La Misericòrdia, que hace dos años recuperó su capilla como espacio expositivo. “La artesanía es arte y así lo demuestra esta exposición”.