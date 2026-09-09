Händel, preparado al gusto

La palabra italiana pasticcio remite inevitablemente a una mezcla de ingredientes. En música define una práctica habitual durante el Barroco: reunir fragmentos de distinta procedencia para construir con ellos un espectáculo nuevo. Arias, coros y páginas instrumentales podían abandonar su contexto original y adquirir otro significado al integrarse en una dramaturgia diferente. Lejos de considerarse un sacrilegio, la reutilización de materiales constituía una manera natural de trabajar con una música viva y adaptable a las necesidades.

Este principio inspira Il Pasticcio d’Amore, la propuesta que la Fundació Studium Aureum ofrece este miércoles en el Museu de Mallorca (20h). Toda la música pertenece a Georg Friedrich Händel, compositor que recurrió con frecuencia a la recuperación, transformación y recontextualización de materiales propios, hecho que se conoce como Parodia musical.

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Entre las páginas vocales figuran Amor, gioje mi porge, Cento belle a mi Fileno, Non potrà dirmi ingrata, ¡Se mi rivolgo al prato y la célebre Ah! mio cor, Consolati, o bella y Tornami a vagheggiar; y entre las instrumentales: dos sinfonías, dos gigas y un minueto. Consolati, o bella y Tornami a vagheggiar. La soprano Margalida Rodríguez asumirá el principal peso lírico y narrativo, junto a ella, la orquesta proporcionará el tejido armónico y el impulso instrumental, mientras el coro femenino, dividido en dos grupos de sopranos, actuará como interlocutor, conciencia y comentarista de los conflictos. Bajo la dirección de Carles Ponseti y con Ramon Andreu como concertino, Il Pasticcio d’Amore propone una receta barroca elaborada con conocimiento, imaginación y sentido teatral. n