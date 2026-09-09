Fira B! programa más de 80 espectáculos de artes escénicas y de música

La Fira B! 2026 vuelve a poner el foco en las artes escénicas y en la música que se produce en Baleares, con una programación que supera los 80 espectáculos, repartidos en distintos escenarios de Palma. Con el lema “Dos disciplinas. Un mismo paisaje cultural”, la undécima edición de esta feria se desarrollará en dos fases, del 30 al 3 de octubre, para las propuestas de teatro, danza y circo, y del 4 al 7 de noviembre para la parte musical. Como en anteriores convocatorias, contará con artistas y compañías de fuera de las islas y potenciará los intercambios con otros festivales.

La Fira B! dedicada a las artes escénicas tiene programados más de 30 espectáculos de distintas disciplinas, ha explicado Llorenç Perelló, director general de Cultura del Govern, durante la presentación de esta feria, en la que han participado los técnicos que han trabajado en la programación, Elisenda Farré, Xavier Barceló, Victòria Verger y Maria Garau, además del director del Institut d’Estudis Baleàrics, Ignacio Flores.

La inauguración de Fira B! tendrá lugar el 30 de septiembre en el Teatre Principal de Palma con la representación de L’arquitecte, de Produccions de Ferro. Ese mismo día, el Teatre Municipal Maruja Alfaro acogerá L’amor, la set, de Pau Pascual, Maria Adrover y Juanjo Monserrat, y Sacrifici, de Jatovital, ganadora de Art Jove 2025. La jornada se completará con Crònica d’un mig estiu, en Ca n’Oleo. Serán cuatro días dedicados al teatro, la danza, el circo y a otros lenguajes escénicos, que se podrán ver en diferentes espacios de Palma gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Palma y del Consell de Mallorca.

En esta edición, además, la Fira B! tendrá al País Vasco como colaborador, a través LABO XL, festival de nuevos espacios y lenguajes escénicos, que aportará tres propuestas de danza contemporánea en Es Baluard y que permitirá el intercambio, es decir, que compañías de Baleares puedan actuar en San Sebastián. También habrá intercambio con València y, ya en el plano internacional, habrá espectáculos procedentes de Francia y Alemania.

La clausura de esta feria de artes escénicas tendrá lugar el sábado 3 de octubre, con Retaule en dues parts, en la basílica de Sant Francesc, y Act of liberation: LOVE, de Sergi Estebanel, en ses Voltes, donde, a partir de las 23.30 horas, habrá una fiesta que enlazará con la Fira B! de música.

La convocatoria de esta feria de contenido musical ha recibido más de 500 propuestas, de las que se han seleccionado unas 60 actuaciones, que también se podrán ver en Palma. Del 4 al 7 de noviembre habrá conciertos repartidos en el teatro Xesc Forteza, en Es Gremi, Es Baluard y en Motorworld, donde habrá un escenario solo para grupos de la Eurorregión.

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También en la Fira B! de música habrá colaboración con Italia, con la presencia de cinco artistas italianos, e intercambios con otros festivales de España y de Europa.