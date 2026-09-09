Carles Rebassa será el pregonero de la 37 Setmana del Llibre en Català de Palma

El escritor mallorquín Carles Rebassa, ganador este año del premio Sant Jordi de novela por Prometeu de mil maneres, será el encargado de pronunciar el pregón de la 37 edición de la Setmana del Llibre en Català de Palma, que se celebrará del 24 al 27 de septiembre.

Rebassa (Palma, 1977) ofrecerá el pregón el jueves 24 a partir de las 18.30 horas, en el acto que marcará el inicio de una edición que contará con más de una quincena de actividades, ha informado la organización de evento cultural.

La inauguración estará conducida por la periodista Marta Bergas e incluirá un concierto del grupo Nita, además de una sesión de cuentacuentos previa a cargo de Conte Contat.

La organización ha destacado la vinculación de la obra y trayectoria de Rebassa con Palma, así como su defensa de la lengua catalana, para justificar su elección como pregonero.

Publicaciones

El escritor ha publicado diversos poemarios, entre ellos Els joves i les vídues, Sons bruts y El Caire Formentera, con los que ha obtenido los premios Ausiàs March, Carles Riba y Gabriel Ferrater, respectivamente.

También es autor de dos novelas. La primera, Eren ells, publicada en 2016, obtuvo los premios Ciutat de Tarragona Pin i Soler y Ciutat de Barcelona, mientras que la más reciente, Prometeu de mil maneres, ha sido distinguida este año con el premio Sant Jordi de novela.

Esta última obra tiene como protagonista a Prometeu Dolors, camarero en un bar de Palma, una ciudad que adquiere un papel destacado en la historia y cuya vida cambia tras conocer al joven Carles.

Al recoger el premio Sant Jordi, Rebassa realizó una defensa de la lengua catalana y reclamó una legislación que haga que el catalán sea "imprescindible para vivir en los Països Catalans".

También se refirió entonces a Palma, ciudad que aseguró amar por ser la suya, aunque criticó su transformación y afirmó que ha quedado "colonizada, destruida y hundida".

La programación completa de la 37 Setmana del Llibre en Català de Palma, con más de quince actividades previstas entre el 24 y el 27 de septiembre, se dará a conocer el próximo miércoles.