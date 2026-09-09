El virtuoso de la guitarra Al Di Meola protagonizará el Jazz Voyeur Festival

El referente del jazz fusión y un virtuoso de la guitarra eléctrica y acústica, Al Di Meola, será el gran protagonista de la XIX edición del Jazz Voyeur Festival, que aterriza en 2026 con cuatro conciertos de artistas internacionales y la nueva coproducción con Red Carpet para poder «continuar ofreciendo una programación de primer nivel», como destacó este miércoles el impulsor del festival, Roberto Menéndez, en la presentación.

El músico conocido como l’enfant terrible del jazz-rock de los 70, que popularizó en su etapa junto a Chick Corea, volverá a mostrar en Mallorca su dominio de las cuerdas, como ya hizo hace nueve años. En esta ocasión será el domingo 22 de noviembre a las 20 horas en el Teatre Principal d’Inca. Utilizará el formato trío acústico, uno de los más reconocidos del guitarrista estadounidense, para ofrecer al público una propuesta que «destaca por su virtuosismo técnico, sofisticación rítmica y la combinación de jazz, flamenco, tango y músicas del mundo».

Además, con su eclecticismo, los espectadores disfrutarán de «síncopas complejas y una amplia paleta tímbrica con influencias mediterráneas y latinoamericanas» de quien unió su guitarra a la del mítico Paco de Lucía y John McLaughlin, el pionero del jazz fusión, en el tema Friday night in San Francisco, considerada «una de las colaboraciones más célebres de la guitarra moderna».

El concierto de Al Di Meola en el Principal d'Inca será el 22 de noviembre / Jazz Voyeur Festival

Tres conciertos más

Las otras tres actuaciones del Jazz Voyeur Festival también son de artistas de reconocido prestigio y «entre todos ellos suman ocho premios Grammy», según señaló Menéndez. La presente edición comenzará el 29 de octubre con el concierto de Trio Corrente en el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, «una de las agrupaciones más influyentes del jazz brasileño contemporáneo», que fusiona el samba-jazz de los 60, el choro y la música popular brasileña con la libertad creativa del jazz moderno. Han sido sobre todo reconocidos por su álbum Song for Maura, que grabaron con Paquito d’Rivera y fue ganador de un Grammy y un Latin Grammy.

Trio Corrente en el Conservatori el 29 de octubre / Jazz Voyeur Festival

En noviembre, además del citado Al Di Meola, será protagonista del Voyeur Festival «la perla negra del jazz vocal femenino», en palabras de Roberto Menéndez al hablar de Cécile McLorin Salvant, que con el pianista de Nueva Orleans Sullivan Fortner «forman uno de los dúos más íntimos y brillantes del jazz contemporáneo». Los escucharán los asistentes al Teatre Principal de Palma el 25 de noviembre, en el que se unirán de nuevo tras sus consolidadas carreras en solitario, jalonadas con múltiples reconocimientos internacionales.

Cécile McLorin Salvant y Sullivan Fortner en el Principal de Palma el 25 de noviembre / Jazz Voyeur Festival

Por último, el 6 de diciembre en el Blue Jazz Club, en la azotea del hotel Saratoga, será el turno del cantante, guitarrista y compositor holandés Hans Theessink, «una referencia indiscutible del blues europeo», residente en Mallorca y que interpretó un avance del concierto durante la presentación del festival en Espai Xocolat. «El blues es la mamá de lo que vino después» en el mundo del jazz y «teníamos una deuda pendiente», afirmó el organizador de la cita musical, quien en sus 19 ediciones ha impulsado 175 actuaciones en la isla con unos 62.000 asistentes en total.

Respecto a este amplio bagaje, afirmó que «es casi un festival del pasado pero con pretensiones de futuro» y por este motivo se ha asociado con Red Carpet, dirigido por Katia Raby Chornet. Quieren que el jazz llegue a un público más amplio y «volver a hacer ruido en Mallorca» en la próxima edición, el 20 aniversario.

Según añadió la fundadora de la productora, sello discográfico, residencia artística y estudio de grabación de Lloret, «los proyectos culturales son más fuertes si suman y el Jazz Voyeur representa este tipo de colaboración. Ya tiene una identidad, un prestigio y un público propios; y lo que nos une esencialmente es nuestro amor por la música», en palabras de la directora.

Mirando hacia el futuro, tienen la vista puesta en los espectadores jóvenes. «Son los consumidores de festivales, de experiencias, y el gran desafío es demostrarles que esta música es maravillosa», en palabras de Menéndez, que dijo que se acercarán a ellos en esta edición a través de clases maestras como la que han organizado con el grupo Trio Correntes. «Ahora se está cocinando el jazz del futuro», concluyó el experto.