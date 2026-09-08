Studium Aureum reúne distintas páginas de Händel en un programa barroco consagrado a los afectos amorosos

La palabra italiana pasticcio remite inevitablemente a una mezcla de ingredientes. En música define una práctica habitual durante el Barroco: reunir fragmentos de distinta procedencia para construir con ellos un espectáculo nuevo. Arias, coros y páginas instrumentales podían abandonar su contexto original y adquirir otro significado al integrarse en una dramaturgia diferente. Lejos de considerarse un sacrilegio, la reutilización de materiales constituía una manera natural de trabajar con una música viva y adaptable a las necesidades de cada producción.

Este principio inspira Il Pasticcio d’Amore, la propuesta que la Fundació Studium Aureum ofrece este miércoles en el Museu de Mallorca (20h). Toda la música pertenece a Georg Friedrich Händel, compositor que recurrió con frecuencia a la recuperación, transformación y recontextualización de materiales propios, hecho que se conoce como Parodia musical.

El programa no se plantea como una simple sucesión de fragmentos, sino como una obra unitaria articulada alrededor de las distintas caras del amor. Una obertura inicia un itinerario en el que alternan números orquestales, arias y coros. Entre las páginas vocales figuran Amor, gioje mi porge, Cento belle a mi Fileno, Non potrà dirmi ingrata, ¡Se mi rivolgo al prato y la célebre Ah! mio cor, Consolati, o bella y Tornami a vagheggiar; y entre las instrumentales: dos sinfonías, dos gigas y un minueto. Consolati, o bella y Tornami a vagheggiar.

La dramaturgia dibuja tres etapas emocionales. La primera corresponde al nacimiento del amor y a la ceguera idealizadora del enamoramiento. La segunda introduce la crisis: desamor, celos, traición, decepción e ira. Finalmente llega la superación de los males del alma y, con ella, la posibilidad de volver a amar.

La soprano Margalida Rodríguez asumirá el principal peso lírico y narrativo, junto a ella, la orquesta proporcionará el tejido armónico y el impulso instrumental, mientras el coro femenino, dividido en dos grupos de sopranos, actuará como interlocutor, conciencia y comentarista de los conflictos de la protagonista.

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Studium Aureum conoce profundamente la música de Händel, muy presente en su trayectoria, y la aborda desde los criterios interpretativos de la música antigua, esa manera de acercar el sonido al de la época en la que fueron escritas las obras. Bajo la dirección de Carles Ponseti y con Ramon Andreu como concertino, Il Pasticcio d’Amore propone una receta barroca elaborada con conocimiento, imaginación y sentido teatral.