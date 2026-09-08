La Nit de l’Art de Palma celebra sus 30 años con una imagen renovada, más de cincuenta exposiciones y más de un centenar de artistas. La cita será el próximo 19 de septiembre, de 18 a 23 horas, y supone la presentación de la nueva temporada expositiva.

Fue en septiembre de 1997 cuando Pep Pinya y Xavier Fiol, a través de la Asociación Independiente de Galerías de Arte de Baleares, impulsaron la primera Nit de l’Art, que en la actualidad cuenta con exposiciones y actividades, como visitas guiadas, en Palma, Andratx, Santanyí y Pollença, además de en la Illa del Rei, en Menorca. Fran Reus, presidente de la asociación de galeristas Art Palma Contemporani, organizadora de esta cita cultural, ha destacado el buen momento que vive esta propuesta, que tras unos inicios con escasa afluencia de público pasó a “casi morir de éxito” y ahora se ha estabilizado. “Estamos orgullosos de hasta donde hemos llegado”, ha añadido Reus durante la presentación.

La Nit de l‘Art 2026 se celebrará en las galerías a66 Gallery, que participa por primera vez, ABA ART, Balazsi Gallery, Baró, CCA Andratx, Florit/Florit, Galeria Fermay, Galeria Pelaires, Galeria Reus, Galeria Xavier Fiol, Hauser & Wirth Menorca, Kewenig, LA BIBI Gallery, Pep Llabrés Art Contemporani y 6A Taller i Galeria d’Art.

Además, las exposiciones y actividades se extenderán a instituciones y espacios como Es Baluard Museu d'Art Contemporani, la Fundació Miró Mallorca, la Fundación Juan March, CaixaForum Palma, Casal Solleric, Can Balaguer, La Llotja, La Misericòrdia, el Museu de Mallorca, que acogerá la muestra de Fabrizio Plessi Digital Splash, y el Museu de Pollença.

La Nit de l’Art también contará como colaboradores con iGallery, Kant Galeria, Colegio de Abogados de Baleares, ADEMA Escuela Universitaria (los alumnos de Bellas Artes expondrán en la Fundación Barceló de Palma), Espai Cor (en el Ayuntamiento), Coster Art i Natura, Nivia Born Boutique Hotel y Sant Francesc Hotel.

A la presentación del programa de esta Nit de l’Art también han asistido Javier Bonet, primer teniente de alcalde de Palma; Pedro Vidal, coordinador de Cultura del Govern; Antònia Roca, vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura; así como Fernando Gómez de la Cuesta, coordinador de Cultura en Cort, David Barro, director de Es Baluard, Andrés Ferrer, director insular de Cultura, y muchos de los galeristas participantes en esta convocatoria.

Este aniversario redondo de la Nit de l’Art llega con una imagen renovada, un diseño gráfico inspirado en el capvespre, ese momento del día en que se pone el sol y da paso a la noche y en el que se celebra esta fiesta de las galerías.