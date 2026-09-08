La Misericòrdia de Palma acogerá este viernes una muestra dedicada a la ensaimada: Hornos participantes y propuestas sin gluten

El Centre Cultural la Misericòrdia de Palma acogerá este viernes la primera Mostra de l'Ensaïmada de Mallorca, una jornada dedicada a este dulce tradicional que contará con degustaciones gratuitas, demostraciones de cocina en directo y reconocimientos a profesionales del sector.

La muestra, que tendrá lugar en el patio de Les Rentadores, se enmarca en el programa de actos de la Diada de Mallorca, ha informado este martes la institución insular.

La cita reunirá a hornos, pastelerías y productores vinculados a la indicación geográfica protegida (IGP) Ensaïmada de Mallorca, que ofrecerán diferentes variedades elaboradas con productos de la isla, incluidas propuestas sin gluten.

Participarán en la jornada Forn Fondo, Benet Barón Forn i Pastisseria, Panadería Fornaris, Helados Iceberg, Can Rafael de Búger, Forn Pansemar y Pastisseria Terrasa.

Entre las propuestas habrá un helado de ensaïmada sin gluten y se habilitará un espacio de cocina en directo en el que los establecimientos mostrarán al público parte del proceso de elaboración de este producto tradicional.

La consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha señalado que la iniciativa pretende "ensalzar y rendir un justo homenaje a uno de los dulces más representativos de Mallorca", además de poner en valor el trabajo de hornos, pastelerías y productores.

Amate ha destacado también que la muestra permitirá acercar el producto local tanto a los residentes como a los visitantes y reconocer la labor de un sector vinculado a la identidad gastronómica y cultural de Mallorca.

El programa contempla asimismo un reconocimiento a la trayectoria profesional de dos pasteleros de Mallorca por su contribución a la gastronomía local y el nombramiento del embajador de la ensaïmada de Mallorca de este año.

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La jornada estará presentada y dinamizada por Koldo Royo, Miquel Serra, Ricardo Rossi y Elías Sánchez.