Espejos que ciegan, tapices que protestan y cuerpos que bailan en la temporada más feminista del Reina Sofía

Ocho de las nueve exposiciones que el Museo Reina Sofía organizará durante la temporada 2026-2027 estarán dedicadas a mujeres. El dato resume una programación que vuelve a revisar las jerarquías del arte para incorporar nombres, territorios y prácticas que han permanecido fuera de los relatos centrales durante décadas. Eli Cortiñas, Marta Minujín, Anne Truitt, Fernanda Laguna, Monir Shahroudy Farmanfarmaian, La Ribot, Marlene Dumas y Pacita Abad protagonizarán buena parte de los próximos meses, en una temporada en la que el museo también reforzará la presencia de las artes vivas, la participación del público y el trabajo con sus propias colecciones. El cuerpo, entendido como espacio político, territorio de conflicto y herramienta creativa, aparece además como uno de los nexos entre propuestas muy distintas.

La temporada arrancará con La máquina sueña con humo (23 de septiembre), una intervención en el Espacio 1 que parte del cine para preguntarse quién ha tenido históricamente el poder de fabricar relatos. Eli Cortiñas recupera así uno de sus trabajos sobre la representación occidental de África y lo acompaña de una instalación de nueva producción en la que también entran en juego la inteligencia artificial. En noviembre llegará La noche (11 de noviembre de 2026), dedicada Miguel Ángel Rojas, una figura esencial del arte colombiano, cuya obra ha recorrido durante 50 años la violencia, el narcotráfico, la homosexualidad, el extractivismo y las heridas sociales de su país.

La temporada arrancará con 'La máquina sueña con humo', de Eli Cortiñas. / CEDIDA

También en noviembre se abrirá una de las principales apuestas de la temporada: La Menesunda según Marta Minujín (18 de noviembre). El Reina Sofía reconstruirá por primera vez en España la instalación concebida por Minujín y Rubén Santantonín en Buenos Aires en 1965, una sucesión de ambientes que rompió con la contemplación tradicional y convirtió al visitante en participante. La obra estará acompañada por un recorrido documental sobre los happenings y acciones que la artista desarrolló entre 1963 y 1985. En otro registro, Pieza única dedicará su sala a Personaje caído I, de Manolo Millares (8 de septiembre de 2026), coincidiendo con el centenario del nacimiento del pintor canario, antes de ceder el espacio al vídeo Shelly Belly Inna Real Life, de Cecilia Bengolea (desde febrero de 2027), filmado en Jamaica y atravesado por la danza, la música y las culturas de raíz africana.

El Reina Sofía reconstruirá la instalación concebida por Minujín y Rubén Santantonín en Buenos Aires en 1965. / CEDIDA

El calendario se intensificará a finales del invierno con dos revisiones de trayectorias muy diferentes. Pionera del arte minimal (24 de febrero-14 de junio de 2027) reunirá esculturas, pinturas y diarios para situar a Anne Truitt en los orígenes del minimalismo y, al mismo tiempo, ojo, mostrar cómo se apartó de algunas de sus reglas mediante el color, la memoria y la experiencia. A continuación, Mi corazón es un imán (3 de marzo-12 de julio de 2027) ofrecerá la revisión más amplia realizada hasta ahora de Fernanda Laguna. Collages, bordados y documentos permitirán seguir desde 1992 una práctica que ha circulado sin jerarquías entre la literatura, el feminismo y el activismo.

Diálogos con el 'Guernica'

Abril concentrará tres de los nombres de mayor proyección internacional. La primera retrospectiva en España de Monir Shahroudy Farmanfarmaian (14 de abril) recorrerá la obra de la artista iraní desde sus dibujos y textiles hasta sus conocidas composiciones de espejos, en las que hizo convivir geometrías vinculadas a la tradición persa con la abstracción moderna. En el Palacio de Velázquez, La Ribot (23 de abril) reunirá por primera vez todas las Piezas distinguidas creadas entre 1993 y 2024 e incluirá una activación performativa de nueve horas. Pocos días después abrirá Durmiendo con el enemigo (28 de abril), primera retrospectiva de Marlene Dumas en España, con 80 obras organizadas no cronológicamente, sino mediante cruces entre deseo, violencia, muerte e intimidad.

La primera retrospectiva en España de Monir Shahroudy Farmanfarmaian recorrerá la obra de la artista iraní. / CEDIDA

El textil servirá además para abrir otras historias de la modernidad. En el Palacio de Velázquez continuará Urdir solidaridades hasta el 10 de enero, con 60 obras de la Pacita Abad, en las que costura, tejidos y materiales diversos se convierten en vehículo para abordar colonialismo, desigualdad y conflictos políticos. La colección establecerá después otro cruce con el tapiz en La historia no se repite, pero rima. Ciclo II: Hannah Ryggen (17 de marzo), concebida como un diálogo con el Guernica. La propuesta recuperará Etiopía, creada por la artista noruega contra la invasión italiana del país africano, y otras piezas de su producción antifascista para poner en paralelo dos respuestas artísticas a la violencia política europea de los años 30.

De Ana Curra a María Gimeno

La revisión histórica tendrá otro de sus frentes en el centenario de la Generación del 27, que supondrá la reorganización progresiva de cinco salas de la segunda planta del edificio Sabatini con cerca de un centenar de obras. El museo quiere ampliar el relato más allá de sus nombres habituales, con especial atención a las mujeres artistas y a determinadas disidencias sexuales de los años 20. La conmemoración saldrá además de Madrid con F. G. L. Flamenco García Lorca (26 de noviembre), desplegada por varios espacios de Granada con el préstamo de casi 300 obras del Reina Sofía. Y la colección viajará también a Polonia con Perlas y cicatrices (25 de febrero), donde más de 150 piezas de los fondos del Reina y del Museo de Arte Moderno de Varsovia construirán una lectura común en los siglos XX y XXI.

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'Durmiendo con el enemigo' será la primera retrospectiva de Marlene Dumas en España. / CEDIDA

La temporada ampliará, por último, el campo de acción más allá de las exposiciones. Escrituras de vanguardia en el Archivo Lafuente (primavera de 2027) inaugurará el uso expositivo de la antigua Sala de Protocolo de Sabatini, remodelada por el estudio de Juan Herreros, con alrededor de un centenar de piezas sobre las transformaciones de la escritura, la tipografía y la edición en las vanguardias históricas. Las artes vivas ganarán asimismo continuidad: Ana Curra actuará en el museo (14 de octubre) y María Gimeno presentará Queridas viejas (6 de noviembre). A ello se sumarán las Jornadas de Conservación de Arte Contemporáneo (4 y 5 de marzo), nuevas propuestas educativas y una programación musical vinculada a la colección. Un conjunto con el que el Reina Sofía busca ensanchar tanto el canon como las formas de relacionarse con sus públicos.

Fuente: El Periódico de España