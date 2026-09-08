La Escola de Música i Danses de Mallorca celebra cincuenta años con el disco "Punt de Trobada"

Punt de Trobada (Blau, 2026) es el disco con el que la Escola de Música i Danses de Mallorca celebra cincuenta años de trayectoria dedicados a la música, el baile y la cultura popular. El trabajo reúne 11 piezas entre repertorio tradicional recuperado a través de la investigación y composiciones de nueva creación.

Portada del álbum "Punt de trobada" / Escola de Música I Danses de Mallorca

Como adelanto del álbum, este martes 8 de septiembre se publica en plataformas digitales el single Contradança “Es Mig”. El viernes 11 de septiembre se presentará el disco en formato CD en la Escola de Música i Danses de Mallorca, durante un encuentro entre los socios de la entidad, y una semana después, el viernes 18, llegará a las plataformas digitales.

En la grabación participan músicos actuales de la Escola y otros que han estado vinculados a ella a lo largo de las últimas cinco décadas, una mezcla de generaciones que da sentido al título Punt de Trobada y refleja el papel de la entidad como espacio de encuentro para músicos, bailarines y personas vinculadas a la cultura popular.

El disco ha sido producido por Benjamí Salom y grabado con Toni Pastor y Pere Estelrich en Estudis Swing, excepto el “Bolero de na Catin”, registrado con Miquel Llinàs y Tolo Prats en Estudi Sonoteque. El diseño y las fotografías han corrido a cargo de Paula Tomàs, mientras que la coordinación gráfica ha sido asumida por Joan Bibiloni, Joan Carles Costa, Gabriel Mas y Tomàs Salom. Maria Roig y Aina Vallés se han encargado de la revisión de textos.

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Contraportada del disco "Punt de trobada" / Escola de Música I Danses de Mallorca

El álbum combina piezas tradicionales recuperadas mediante trabajos de investigación con nuevas composiciones y reúne a músicos actuales y antiguos integrantes de la entidad, en un proyecto que refleja tanto la evolución del folclore como la continuidad de una Escola que cumple medio siglo dedicada a la música y las danzas populares de Mallorca.