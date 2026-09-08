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Consulta los cortes de tráfico y los cambios en la EMT por el concierto de Rels B en Palma

La avenida Adolfo Suárez sufrirá cierres desde el jueves y el viernes, mientras que la L25 modificará su recorrido y la L30 quedará anulada en varios tramos horarios

Archivo - El cantante Rels B actúa durante un concierto en el Riyadh Air Metropolitano, a 4 de julio de 2026, en Madrid (España).

Archivo - El cantante Rels B actúa durante un concierto en el Riyadh Air Metropolitano, a 4 de julio de 2026, en Madrid (España). / Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

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El concierto gratuito que el artista mallorquín Daniel Heredia, más conocido como Rels B, ofrecerá el próximo viernes en Palma provocará cortes de tráfico y el desvío de varias líneas de autobuses.

Por un lado, desde este martes y hasta el sábado se producirá la ocupación del carril derecho de la avenida Adolfo Suárez, en el tramo comprendido entre la avenida de Gabriel Alomar y la entrada al aparcamiento del Parc de la Mar.

Además, entre las 20.00 horas del jueves 10 de septiembre y las 02.00 horas del viernes 11, así como entre las 15.00 horas del viernes 11 y las 08.00 horas del sábado 12, se procederá al cierre total, en ambos sentidos, del tramo comprendido entre la avenida de Gabriel Alomar y la avenida de Antoni Maura.

Asimismo, la salida del aparcamiento del Parc de la Mar en dirección a la autovía permanecerá cerrada durante los mismos horarios de restricción de la avenida, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Por su parte, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) desviará temporalmente diversas líneas de autobús ante las afectaciones de tráfico previstas en esta zona de la ciudad con motivo del concierto.

En concreto, las restricciones afectarán, por un lado, a la L25, que circulará desviada por Porta des Camp, Avingudes y plaça de la Reina durante los periodos de cierre de la avenida Adolfo Suárez en dirección a Portopí.

De este modo, la L25 circulará con este recorrido alternativo desde las 20.00 horas del jueves 10 hasta las 02.00 horas del viernes 11, y nuevamente desde las 15.00 horas del viernes 11 hasta las 08.00 horas del sábado 12. Durante estos periodos, la parada 1982, Parc de la Mar-Catedral, permanecerá anulada.

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Además, la L30 quedará anulada también durante los periodos de cierre de la avenida Adolfo Suárez en dirección a Portopí. En concreto, el jueves 10 de septiembre, la última salida desde el Palacio de Congresos será a las 19.31 horas, mientras que desde Marivent será a las 19.55 horas. La L30 permanecerá igualmente anulada desde las 15.00 horas del viernes 11 hasta las 08.00 horas del sábado 12 de septiembre.

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