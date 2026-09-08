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El Consell presenta un cómic sobre Jaume I el Conqueridor y Jaume II de Mallorca

'La creació d'un regne' está dirigido a alumnos de quinto y sexto de primaria

Páginas interiores del cómic 'La creació d'un regne'.

Páginas interiores del cómic 'La creació d'un regne'. / Consell de Mallorca

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EFE

Palma

El Consell de Mallorca ha presentado La creació d'un regne, un cómic dirigido a alumnos de quinto y sexto de primaria que recupera las figuras de Jaume I el Conqueridor y Jaume II de Mallorca para acercar la historia de la isla a los más jóvenes.

La publicación, presentada este martes en el Palau del Consell en el marco de los actos de la Diada de Mallorca, combina historia, ilustración y narrativa con un lenguaje visual adaptado al público infantil y juvenil, ha informado la institución insular en una nota.

El autor del cómic, Llorenç Garrit, el conseller Rafel Bosch y la directora insular de Proyectos Estratégicos, Maria Elena Jaume

El autor del cómic, Llorenç Garrit, el conseller Rafel Bosch y la directora insular de Proyectos Estratégicos, Maria Elena Jaume / Consell de Mallorca

El proyecto pretende dar a conocer la figura de Jaume I y el periodo posterior, especialmente el reinado de Jaume II de Mallorca, como una etapa clave para comprender la configuración histórica y política de la isla.

El conseller de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, ha defendido que el cómic permitirá acercar la historia de Mallorca a los jóvenes de una manera "rigurosa, atractiva y comprensible".

"Conocer nuestro pasado es esencial para entender el presente y reforzar el vínculo con el patrimonio y la identidad de la isla", ha señalado Bosch durante la presentación.

El autor e ilustrador Llorenç Garrit se ha encargado tanto de las ilustraciones como del guion novelado y ha adaptado los contenidos históricos para hacerlos accesibles a los lectores más jóvenes.

La parte gráfica se completa con el trabajo del colorista Pato Conde, mientras que el doctor en Historia Miquel J. Deyà ha revisado y asesorado los contenidos para garantizar el rigor histórico en la recreación de los personajes, acontecimientos y contexto de la época.

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El Consell plantea la publicación como un recurso de apoyo al aprendizaje con el que despertar la curiosidad de los estudiantes por el patrimonio, la memoria y los principales acontecimientos históricos de Mallorca.

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