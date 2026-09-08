Los 25 años del CCA Andratx, lugar de inspiración para más de 800 artistas

El Centro de Arte Contemporáneo (CCA) Andratx cumple este mes 25 años y lo celebrará con actividades especiales durante la semana del 22 al 26 de septiembre. Desde su apertura en 2001, este amplio espacio, fundado por Patricia y Jacob Asbaek, ha acogido numerosas exposiciones y ha servido de inspiración a los más de 800 artistas que se han beneficiado de su programa de residencias.

Exterior del CCA Andratx. / B.RAMON

El matrimonio Asbaek, padres del conocido actor de Juego de tronos y Borgen Pilou Asbaek, descubrió la finca donde se sitúa este centro de arte en los años 90, durante un viaje a la isla invitados por un amigo. Tenían ya una galería en Copenhage y participaban en ferias importantes como Art Cologne, pero querían contar con otro espacio creativo en el sur de Europa. Y encontraron el lugar propicio en Andratx, en la finca Son Lluís. Allí construyeron este centro expositivo de 4.000 metros cuadrados que abrió el 21 de septiembre de 2001 y en el que se ha mostrado la obra de artistas de todo el mundo, tanto consagrados como emergentes. Pero además, el CCA Andratx se convierte cada año en la casa de más de 40 creadores, que pasan en este lugar un mes, o dos en algunos casos, trabajando, relajándose contemplando el paisaje y dedicados tan solo a crear. Porque este también era uno de los propósitos de los mecenas daneses cuando pusieron en marcha el proyecto, en el que incluyeron los cuatro estudios que permiten este programa de residencias artísticas. “Hemos sido testigos del impacto significativo que este programa ha tenido en el panorama artístico mundial. Más de 800 artistas de 20 países diferentes han participado en esta enriquecedora experiencia, aportando no solo el bagaje cultural de sus lugares de origen, sino también contribuyendo a la diversidad y la riqueza creativa de nuestro propio espacio”, destacan desde este espacio cultural.

Patricia y Jacob Asbaek / CCA Andratx

La sensibilidad artística de Patricia y Jacob Asbaek ha tenido continuidad en sus hijos, Thomas, comisario de arte; Martin, al frente de su propia galería en Copenhague; y el ya mencionado Pilou. Y al hablar de estos 25 años de historia del CCA Andratx no se pueden obviar nombres de artistas consagrados que han expuesto en este lugar: Miquel Barceló, Ana Laura Aláez, Joana Vasconcelos, Juan Muñoz, Cristina García Rodero y Ferran García Sevilla, entre otros. Pero en esa larga lista de exposiciones hay curiosidades, como las esculturas de Enrique de Dinamarca, que fue príncipe consorte de la reina Margarita.

La programación especial

Para conmemorar la inauguración del CCA Andratx hace 25 años, el próximo 22 de septiembre comienza esa programación especial con una jornada de puertas abiertas, desde las once de la mañana a las cinco de la tarde, cuando tendrá lugar un cóctel de recepción con la bodega Macià Batle.

El miércoles 23, los artistas Helga y Holger Schmidhuber dialogarán con la fundadora del CCA Andratx, Patricia Asbaek, a las cinco de la tarde.

Al día siguiente, el 24 de septiembre, también a las cinco de la tarde, se ha programado la performance Fall for you, de Sanjeshka y Miki Shiki, con cóctel de La Vermutera.

El viernes, día 25, a la misma hora de la tarde que los anteriores actos, tendrá lugar una velada musical a cargo de la soprano Cristina Van Roy y el pianista Joan Roig.

Por último, el sábado, de 11 a 12 de la mañana, habrá talleres abiertos con los artistas que actualmente están realizando sus residencias en el centro: Alejandro Almanza, Cynthia Gutiérrez y Emanuel Tovar, Holger Schmidhuber y Luis Alfonso Villalobos.