Estas son todas las películas que se proyectarán en el Cinema a la fresca 2026

Palma volverá a disfrutar este verano de uno de sus planes culturales más populares. El ciclo Cinema a la Fresca 2026 ofrecerá proyecciones gratuitas al aire libre del 3 de agosto al 2 de septiembre, convirtiendo los espacios públicos de la ciudad en salas de cine nocturnas a las 21:00 h.

Primer bloque de programación

Todas las proyecciones de este primer tramo de la cartelera se realizarán en el Parc de les Estacions.

3 de agosto: Padre no hay más que uno 5 (Castellano)

4 de agosto: Casa en flames (Castellano / Catalán)

5 de agosto: Sirat (Castellano)

10 de agosto: Batman Ninja vs Yakuza League (Castellano)

11 de agosto: Wicked (Castellano)

12 de agosto: Anora (Versión original en inglés subtitulada en castellano)

17 de agosto: Cómo entrenar a tu dragón (Catalán)

18 de agosto: El 47 (Castellano)

19 de agosto: Weapons (Castellano)

24 de agosto: El gabinete del Dr. Caligari (Cine mudo)

25 de agosto: Flow: un mundo que salvar (Sin diálogos)

26 de agosto: Las chicas de la estación (Castellano)

Tramo final del ciclo

Las películas correspondientes a esta última etapa se proyectarán en la Plaça de Francesc Garcia i Orell.

31 de agosto: Es gegant des Vedrà (Catalán)

1 de septiembre: Un like de Bob Trevino (Castellano)

Noticias relacionadas

2 de septiembre: El maquinista de la general (Cine mudo)