Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Invaden cala de IlletesPrimer ministro Marruecos en MallorcaJaime Anglada recepción ReyesMarroquíes balears critican GovernEclipse: Antònia Maria EstarellasPateras: 17 muertos
instagramlinkedin

Estas son todas las películas que se proyectarán en el Cinema a la fresca 2026

La programación se divide en un primer ciclo en el Parc de les estacions y otro en la Plaça de Francesc Garcia i Orell

'Padre no hya más que uno 5', una de las principales películas que se proyectarán

'Padre no hya más que uno 5', una de las principales películas que se proyectarán / .

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Toni Dunne

Palma

Palma volverá a disfrutar este verano de uno de sus planes culturales más populares. El ciclo Cinema a la Fresca 2026 ofrecerá proyecciones gratuitas al aire libre del 3 de agosto al 2 de septiembre, convirtiendo los espacios públicos de la ciudad en salas de cine nocturnas a las 21:00 h.

Primer bloque de programación

Todas las proyecciones de este primer tramo de la cartelera se realizarán en el Parc de les Estacions.

3 de agosto: Padre no hay más que uno 5 (Castellano)

4 de agosto: Casa en flames (Castellano / Catalán)

5 de agosto: Sirat (Castellano)

10 de agosto: Batman Ninja vs Yakuza League (Castellano)

11 de agosto: Wicked (Castellano)

12 de agosto: Anora (Versión original en inglés subtitulada en castellano)

17 de agosto: Cómo entrenar a tu dragón (Catalán)

18 de agosto: El 47 (Castellano)

19 de agosto: Weapons (Castellano)

24 de agosto: El gabinete del Dr. Caligari (Cine mudo)

25 de agosto: Flow: un mundo que salvar (Sin diálogos)

26 de agosto: Las chicas de la estación (Castellano)

Tramo final del ciclo

Las películas correspondientes a esta última etapa se proyectarán en la Plaça de Francesc Garcia i Orell.

31 de agosto: Es gegant des Vedrà (Catalán)

1 de septiembre: Un like de Bob Trevino (Castellano)

Noticias relacionadas

2 de septiembre: El maquinista de la general (Cine mudo)

TEMAS

  • 2026
  • Cinema a la Fresca
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents