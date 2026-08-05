Estas son todas las películas que se proyectarán en el Cinema a la fresca 2026
La programación se divide en un primer ciclo en el Parc de les estacions y otro en la Plaça de Francesc Garcia i Orell
Palma volverá a disfrutar este verano de uno de sus planes culturales más populares. El ciclo Cinema a la Fresca 2026 ofrecerá proyecciones gratuitas al aire libre del 3 de agosto al 2 de septiembre, convirtiendo los espacios públicos de la ciudad en salas de cine nocturnas a las 21:00 h.
Primer bloque de programación
Todas las proyecciones de este primer tramo de la cartelera se realizarán en el Parc de les Estacions.
3 de agosto: Padre no hay más que uno 5 (Castellano)
4 de agosto: Casa en flames (Castellano / Catalán)
5 de agosto: Sirat (Castellano)
10 de agosto: Batman Ninja vs Yakuza League (Castellano)
11 de agosto: Wicked (Castellano)
12 de agosto: Anora (Versión original en inglés subtitulada en castellano)
17 de agosto: Cómo entrenar a tu dragón (Catalán)
18 de agosto: El 47 (Castellano)
19 de agosto: Weapons (Castellano)
24 de agosto: El gabinete del Dr. Caligari (Cine mudo)
25 de agosto: Flow: un mundo que salvar (Sin diálogos)
26 de agosto: Las chicas de la estación (Castellano)
Tramo final del ciclo
Las películas correspondientes a esta última etapa se proyectarán en la Plaça de Francesc Garcia i Orell.
31 de agosto: Es gegant des Vedrà (Catalán)
1 de septiembre: Un like de Bob Trevino (Castellano)
2 de septiembre: El maquinista de la general (Cine mudo)
- Jóvenes ‘invaden’ una cala de Illetes para denunciar la privatización por parte de un hotel
- Jaime Anglada, la estrella de la recepción de los Reyes en Marivent
- Las imágenes de la recepción de la Familia Real en Marivent
- La Policía Local auxilia a una anciana desorientada que no sabía volver a su casa en Palma
- Jóvenes ‘invaden’ una cala de Illetes para denunciar la privatización por parte de un hotel
- Caravanistas de Son Hugo responden a las medidas de Cort: 'Somos nosotros quienes cuidamos el recinto
- La Guardia Civil interviene más de 115.000 joyas de lujo falsificadas en una nave de Son Castelló, en Palma
- Prohens convierte a los altos cargos mallorquines de Sánchez en su principal objetivo político