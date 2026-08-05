Nena Daconte celebrará 20 años de carrera en Llucmajor

SonsDeNit, el festival ideado, organizado y producido por la promotora Fonart que arrancó el pasado mes de mayo, afronta la recta final, la de agosto, con actuaciones protagonizadas por grandes nombres de la música, como Nena Daconte o la escocesa Emma Pollock.

El primero de los conciertos de este mes de agosto lo servirá Judit Neddermann. La cantante y compositora catalana, capaz de moverse con naturalidad entre la canción de autor, el folk, el jazz, la música brasileña, la raíz mediterránea y una emoción siempre muy cercana, actuará el día 9 en el Santuari de Monti-sion de Porreres, y lo hará al frente de una banda integrada por cuatro músicos cómplices: Darío Barroso (guitarra), Adri González (teclados), Isaac Coll (bajo) y Arnau Figueres (batería).

Emma Pollock, una de las voces más queridas y singulares de la escena musical escocesa

La próxima semana, el día 14, será el turno de Emma Pollock, una de las voces más queridas y singulares de la escena musical escocesa. Desde Glasgow, y con una trayectoria marcada por la sensibilidad, el carácter y una forma muy propia de entender la canción, Pollock llegará al Castell de Bellver con un directo de belleza intensa, elegante y profundamente emocional. Le acompañarán Graeme Smillie al piano y Pete Harvey al violonchelo. Abriendo la noche estará 2mooncat, el proyecto de la jovencísima mallorquina Neus Aguiló. La noche contará también con una maestra de ceremonias, Roser Amills, escritora y creadora de sensibilidad reconocida que ayudará a abrir, acompañar e hilar la velada con calidez y sentido.

Emma Pollock / .

Nena Daconte, un concierto especialmente emocionante

Una de las actuaciones más esperadas del SonsDeNit es la de Nena Daconte, nombre artístico de María Meneses, que celebra 20 años de carrera y que se subirá al escenario del Claustre de Sant Bonaventura (Llucmajor) el día 22 para ofrecer un concierto íntimo, cercano y especialmente emocionante, que permitirá volver a sus canciones desde otra luz, sin artificios, con la fragilidad y la verdad de lo que permanece.

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Nena Daconte, en una imagen promocional / .

El festival se despedirá con dos actuaciones más de Judit Neddermann: el día 28 en la plaça de l’Església de Cala Sant Vicenç y el día 30 en Son Carrió, ambas junto a Dario Barroso; y con Clara Peya, día 29 en la plaça Alexandre Ballester de sa Pobla. Pianista, compositora e improvisadora con un lenguaje absolutamente propio, Peya propone con su nuevo disco, Nuca, una invitación tan necesaria como incómoda: girar el cuello, mirar hacia donde no mirábamos, entrenar de nuevo la musculatura de la empatía. Canciones punzantes, melodías sensibles, texturas electrónicas y una presencia escénica capaz de convertir el concierto en una experiencia de comunidad.