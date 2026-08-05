La malvasía de Mallorca ya no pide permiso

Hay momentos en los que uno percibe que algo está cambiando. El pasado martes, durante la cata de malvasías celebrada en la Vinoteca Ideal de Palma, no solo se descorcharon botellas. Se abrió una conversación sobre una de las grandes riquezas de Mallorca que durante demasiado tiempo ha permanecido en un discreto segundo plano.

Reunir en una misma mesa elaboradores tan distintos como Tímbola, Mal Bitxo, la Bota de Malvasía de Elisabet Fuentes, Es Mussol, Can Pico o Projecte Terra permitió comprobar una evidencia: la malvasía mallorquina ha alcanzado una madurez que la sitúa entre los grandes vinos mediterráneos. Cada una expresó una personalidad distinta, pero todas compartían un mismo hilo conductor: el paisaje, el mar y la identidad de una isla que ha sabido recuperar uno de sus mayores tesoros vitivinícolas.

La iniciativa merece un reconocimiento especial. La Vinoteca Ideal, dirigida por la experta en vinos y trufas Marina Aller, volvió a demostrar que una vinoteca puede ser mucho más que un establecimiento donde comprar vino. Puede convertirse en un espacio de cultura, de divulgación y de encuentro entre productores y consumidores. La conducción de la cata por parte de la sumiller Daniela Sanjuán ayudó a poner palabras a unos vinos cuya principal virtud es precisamente su capacidad para hablar por sí mismos.

Pero la verdadera protagonista de la noche no fue ninguna botella concreta. Fue la malvasía.

Durante siglos, la malvasía de Mallorca —y especialmente la cultivada en Banyalbufar— fue uno de los vinos más prestigiosos del Mediterráneo. Desde las empinadas marjades de la Serra de Tramuntana salían vinos que viajaban a los principales puertos europeos cuando el nombre de Mallorca ya era sinónimo de excelencia enológica. Aquella riqueza dejó una huella imborrable en nuestro paisaje. Los marges de piedra seca que hoy admiramos no son únicamente patrimonio; son el resultado del esfuerzo de generaciones que hicieron posible cultivar viñas en laderas imposibles.

La filoxera, el abandono del campo y los cambios en los mercados estuvieron a punto de borrar esa historia. Durante décadas, la malvasía sobrevivió gracias a unos pocos viticultores que conservaron cepas antiguas cuando nadie apostaba por ellas.

Hoy, la situación es muy distinta. Mallorca ha entendido que su futuro vitivinícola pasa precisamente por aquello que la hace diferente. Mientras muchas regiones producen vinos excelentes, pocas pueden ofrecer una variedad con tanta personalidad, tan vinculada al territorio y con una historia tan singular como la malvasía.

Su importancia, además, va mucho más allá del vino. Cada viña recuperada significa conservar bancales, mantener caminos históricos, proteger un paisaje declarado Patrimonio Mundial y fijar actividad económica en el medio rural. Apostar por la malvasía es apostar por la Serra de Tramuntana, por Banyalbufar, por Estellencs y por tantos pequeños proyectos que entienden que el paisaje también se cultiva.

Quizá el mayor mérito de la cata fue precisamente ese: demostrar que los productores no compiten cuando se trata de defender una variedad. Al contrario. Cuanto más prestigio adquiere la palabra «malvasía», más fuerte se hace el conjunto. Es una lección que otros sectores agroalimentarios hace tiempo comprendieron.

Mallorca convirtió la ensaimada, la sobrasada o el aceite de oliva en símbolos de identidad. Ha llegado el momento de que la malvasía ocupe ese mismo lugar en el imaginario colectivo. No como un vino reservado para entendidos, sino como un patrimonio común del que sentirnos orgullosos.

Porque una copa de malvasía no contiene únicamente aromas florales, fruta blanca, cítrica o recuerdos salinos. Contiene siglos de historia, un paisaje construido piedra a piedra y el trabajo silencioso de quienes han creído que recuperar una variedad autóctona era también una forma de proteger Mallorca.

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Y, después de una tarde-noche como la vivida en la Vinoteca Ideal, resulta difícil no pensar que esa recuperación ya es una realidad y que ya esperamos una segunda edición.