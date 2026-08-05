El escritor Juan Tallón presenta su último libro, 'Mil cosas', en el Club Pollença

El escritor Juan Tallón presentará este viernes en el Club Pollença su último libro, Mil cosas, "una novela sobre la vida absolutizada por el trabajo". El autor de Rewind y Obra maestra hablará a las 20,30 horas en la agrupación cultural de "las agendas ocupadas, el estrés cotidiano, la fragmentación de la atención, la velocidad de las cosas, las pequeñas tragedias y las grandes penurias a las que las metrópolis nos abocan", según enumera la sinopsis.

Se trata de una narración "acelerada sobre la vida vertiginosa, apremiante, narrada como un thriller, con una tensión creciente en la que todo puede estallar de un momento a otro. Una nueva muestra del contundente, ingenioso y perspicaz talento narrativo de Juan Tallón para capturar uno de los males de nuestro tiempo", sentencian desde la editorial Anagrama.

Arquitectura y diseño

Por otra parte, el Club Pollença celebrará del 17 al 19 de agosto la 13 edición de la Setmana d'Arquitectura i Disseny, que este año cuenta con la participación de profesionales de renombre internacional, como Mariana de Delás, HARQUITECTES, Ripoll-Tizón Arquitectes, Sarquella + Torres, 2monos y David Kohn.

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En esta ocasión, la programación pondrá el foco en la vivienda como gran reto de la arquitectura del siglo XXI, desde perspectivas que abarcan la sostenibilidad, el territorio, la innovación, los materiales y las nuevas formas de habitar.