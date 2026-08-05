Ernesto Sevilla, El Monaguillo y Henar Álvarez, algunas de las estrellas del festival de humor de Mallorca, el FesJajá

FesJajá ha presentado su nueva edición, que se celebrará del 2 de octubre al 28 de noviembre y reunirá a más de 60 artistas en 50 espectáculos repartidos por diferentes municipios de Mallorca. Ernesto Sevilla, Eva Soriano, El Monaguillo, Henar Álvarez, La Ruina, El Casta, Dani Martínez o Petite Lorena son algunos de los principales nombres de una programación que volverá a combinar talento local, nacional e internacional.

La nueva edición llega después de que FesJajá haya sido galardonado como mejor festival no musical de la península ibérica y apenas unos meses después de celebrar en Buenos Aires su primera edición fuera de España. El festival regresa ahora a Mallorca con nuevas incorporaciones, entre ellas Son Amar, que acogerá una nueva propuesta: la combinación de humor, música en directo y gastronomía.

La programación reunirá a algunos de los nombres más reconocidos de la comedia actual. Dani Martínez, Eva Soriano, Henar Álvarez, José Corbacho, El Monaguillo, La Ruina y Ernesto Sevilla formarán parte de una edición que combinará estilos, formatos y maneras muy diferentes de entender el humor.

FesJajá mantendrá también su firme apuesta por la comedia internacional, una línea que el festival ha reforzado durante los últimos años hasta convertirse en uno de sus grandes elementos diferenciadores. Artistas que llenan teatros y son auténticas estrellas en Latinoamérica llegarán a Mallorca de la mano del festival. Entre ellos estarán Laila Roth, Juli Bellese, El Gran Gustaf, José María Listorti y Juampi González.

La comedia balear volverá a ocupar un lugar protagonista dentro de la programación, con nombres como Agustín “El Casta”, Rubén García, Jaime Gili, Irene Francolí, Clara Ingold y Santi Liébana, entre otros muchos artistas de las islas.

Esta edición abrirá también sus escenarios a una nueva generación de cómicos que ha crecido en las redes sociales y reúne comunidades de seguidores comparables a las de muchos equipos de fútbol. Nosoloviernes, Míster Jägger, Dannusx y Abián Díaz son algunos de los representantes de una comedia que ha encontrado en internet nuevos lenguajes, nuevos públicos y una forma diferente de llegar a los escenarios.

Petite Lorena / .

Una de las principales novedades de esta edición será la incorporación de Son Amar, en Bunyola, como nuevo espacio de FesJajá. Durante las jornadas programadas en el recinto, el público podrá disfrutar de una experiencia que irá más allá del espectáculo de comedia. La propuesta combinará actuaciones humorísticas, música en directo y una zona gastronómica con food trucks. La iniciativa plantea una nueva manera de vivir FesJajá, reuniendo en un mismo espacio humor, gastronomía y música y convirtiendo cada jornada en un plan completo para el público.

De Mallorca a Buenos Aires

La presentación de esta nueva edición se produce después de que FesJajá celebrara, a finales del pasado mes de mayo, su primera edición en Buenos Aires. La cita argentina supuso un hito en la trayectoria de la marca, que exportó por primera vez su modelo de festival a una de las principales capitales culturales de Latinoamérica.

La edición de Buenos Aires permitió trasladar fuera de España la filosofía que ha acompañado a FesJajá desde sus inicios: reunir diferentes formas de entender el humor, conectar artistas de distintos países y convertir la comedia en un punto de encuentro entre públicos, creadores y profesionales.

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Tras esta primera experiencia internacional, el festival regresa a Mallorca reforzado y con el objetivo de continuar ampliando su programación, su presencia territorial y su conexión con la escena humorística internacional. La nueva edición llega también después de que FesJajá haya sido reconocido como mejor festival no musical de la península ibérica. El galardón reconoce la trayectoria y el crecimiento de un proyecto nacido en Mallorca que ha conseguido consolidarse dentro del circuito cultural, ampliar su presencia internacional y desarrollar una programación que reúne a algunos de los principales nombres de la comedia.