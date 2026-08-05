Corxeres d’estiu (XI)
L’estiu musical mallorquí arriba aquesta setmana a un dels seus punts culminants amb la inauguració del Festival de Pollença, una de les cites imprescindibles del calendari cultural de les Illes. La Mahler Chamber Orchestra, dirigida pel britànic Daniel Harding, obrirà avui dimecres una nova edició del cicle, que continua reunint figures de primera línia internacional. Harding ja va deixar una magnífica empremta en una anterior visita al festival i ara hi torna convertit en un dels directors més prestigiosos del panorama europeu. L’acompanyarà al piano Daniil Trifonov, solista del monumental Primer concert per a piano de Brahms, una obra escrita sota l’ombra emocional de Robert Schumann i Clara Wieck, abans d’una brillant cloenda amb la Vuitena simfonia de Dvořák, especialment memorable pel seu darrer moviment en forma de tema i variacions. Una obra mestra, eclipsada injustament per la Simfonia del Nou Món, molt més popular, però difícilment més inspirada. El concert promet convertir-se en un d’aquells esdeveniments que justifiquen per si sols el prestigi que Pollença ha anat consolidant al llarg de les darreres dècades.
Sense abandonar aquest dimecres, Artà celebrarà una Nit de Tango al Palau de Sant Salvador amb Sandra Iriarte, Leopoldo Juanes, Gori Matas i Wojtek Sobolewski, coincidint amb els focs artificials de les festes. Una combinació ben suggeridora entre la passió del tango i l’espectacle visual dels castells de foc. A Porto Cristo s’inicia el cicle Nits de Jazz al Port amb l’Aina Mateu Trio, una magnífica oportunitat per gaudir del jazz en un dels escenaris més agradables de la costa mallorquina. Paral·lelament, el Festival de Música de Deià programa a Son Marroig el recital de Muqi Zhang, que interpretarà obres de Händel, Mendelssohn, Chopin, Ravel i Rakhmàninov, un recorregut exigent que permetrà apreciar les diferents escoles pianístiques dels darrers tres segles.
Demà dijous, l’activitat continua ben intensa. A Can Gelabert de Binissalem, dins les Nits a la Fresca, actuarà l’inclassificable Niño de Elche, una de les personalitats més singulars de la música actual, sempre disposat a esborrar les fronteres entre el flamenc, l’experimentació i la performance.
També dijous, Andratx rebrà la Ponent Big Band en una nova vetllada del seu cicle estiuenc, mentre que el Casal de Can Verdal de sa Pobla acollirà el Goran Levi Quartet, una de les propostes emergents del Festival Internacional de Jazz. A Porreres, la finca de sa Bassa Rotja serà l’escenari de Najwa, un recital íntim de Sergio Selles que convida a un viatge personal a través del piano, lluny dels grans escenaris, però amb la proximitat que només ofereixen els concerts de petit format.
Divendres, Palma oferirà dues propostes ben diferents però igualment atractives. Al Palau March, el jove pianista Lixin Zhang interpretarà obres de Schumann i Prokófiev, un programa de gran exigència tècnica i expressiva. Mentrestant, el Castell de Bellver vibrarà amb els Harlem Gospel Travellers, una de les formacions de gòspel més celebrades dels darrers anys, dins el Palma Jazz Festival, que aportarà ritme, energia i espiritualitat a una de les nits més esperades de l’estiu.
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