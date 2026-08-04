El Consell y el Obispado presentan las novedades de la fiesta de la Assumpció: nuevo estudio sobre el lecho de Sineu y documental sobre la restauración de Sant Jaume

La fiesta de la Assumpció de la Virgen en Mallorca llega este año con nuevos estudios, materiales audiovisuales y actividades culturales que refuerzan la difusión de las vírgenes dormidas y de su valor histórico, artístico y religioso. El coordinador del proyecto, Gabriel Carrió, presentó este martes en rueda de prensa las novedades de esta edición, en un acto en el que también participó el director de Cultura del Consell de Mallorca, Andreu Ferrà.

El plan de difusión aglutina este año un total de 81 monumentos distribuidos por toda la isla, 24 de ellos en Palma y los 57 restantes en la Part Forana, lo que confirma la solidez de una tradición que cada mes de agosto convierte a decenas de iglesias y conventos mallorquines en escenario de esta celebración.

Entre las principales novedades de este año, Carrió destacó la publicación del estudio "El llit de l'Assumpta del monestir de les monges concepcionistes de Sineu", un trabajo disponible en formato digital en la web de Maiorica Sacra que documenta la filiación cronológica y estilística tanto de la imagen de la Virgen como del lecho que la acoge, aportando un contexto histórico hasta ahora inédito sobre esta pieza del monasterio de Sineu.

A esta publicación se suma el estreno de un reportaje audiovisual centrado en el lecho de la Virgen de la parroquia de Sant Jaume, en Palma. El documental recoge el proceso de restauración de la pieza, culminado el año pasado, y permite al espectador conocer un trabajo de recuperación patrimonial que habitualmente queda fuera del alcance del público general.

Noticias relacionadas

Por otro lado, la organización ha ampliado también los contenidos disponibles en su web con nuevas fichas histórico-artísticas dedicadas tanto a los lechos como al mobiliario que acompaña la exposición de las imágenes yacentes durante la festividad, en un esfuerzo continuado por documentar y poner en valor este patrimonio religioso y cultural propio de Mallorca.