Ca n'Eduardo, el restaurante de las estrellas del Atlàntida Mallorca Film Festival

En una larga mesa con fantásticas vistas al puerto de pescadores se reunieron a manteles los últimos invitados del Atlàntida Mallorca Film Festival pocas horas antes de la clausura de la 16 edición. Entre los comensales estaban los actores Carlos y Javier Bardem, el Master of Cinema Gael García Bernal, el cineasta e intérprete Raúl Arévalo y la actriz Melina Mathews junto a la mallorquina Victoria Luengo, además de Rodrigo Sorogoyen, el director de El ser querido, que firma el guion con Isabel Peña y cuya película puso el broche el domingo a un festival de lujo.

El restaurante Ca n’Eduardo los agasajó con su clásica carta de pescados, mariscos y paellas, como hizo a principios de semana con los protagonistas de Forastera, Lluís Homar y Zoe Stein, y el resto de días del festival con todos los invitados del mundo del cine y la música que quisieron disfrutar de los productos frescos del emblemático establecimiento con 83 años de historia. El equipo de producción del Atlàntida, con Jaume Ripoll y Cristina Gómez al frente, brindará allí este miércoles por el arduo y exitoso trabajo que ahora dejan atrás.

«Estarán relajados porque por fin podrán descansar un poco. Me alegro mucho, ya que es admirable lo que hacen y también son parte de la familia de Ca n’Eduardo», como destaca el gerente, Johnny Moloney, copropietario con los mallorquines Biel Cerdà y Toni Aloy.

Tres de los platos de la carta del restaurante / Ca n'Eduardo

Colaboración

Su relación con el Atlàntida comenzó porque «Jaume venía a comer aquí de vez en cuando con invitados y se me ocurrió la idea de ofrecerle una colaboración, que el restaurante estuviese vinculado al festival», recuerda de los inicios. «Fue poco antes de la pandemia» y desde entonces su objetivo estos días es «que los comensales estén cómodos, tranquilos, que no les molesten otros clientes pidiendo una foto o autógrafo si ellos no quieren. En definitiva, quiero que se sientan en casa», resume.

Esta expresión la usó como bienvenida a la actriz británica Judi Dench. «Ella me dijo: ‘No, al contrario, la casa es tuya y estoy encantada de que me invites’. Es de las personas más amables que recuerdo, como Joseph Fiennes y Aida Folch, aunque realmente la mayoría son encantadores», asegura Johnny Moloney, que tampoco se olvida de Rossy de Palma, «clienta del restaurante, además de haber sido invitada del festival».

El libro de visitas da fe de que el establecimiento situado sobre la lonja de pescadores es una parada gastronómica casi obligada para personajes populares a lo largo de todo el año, entre ellos Hombres G hace dos semanas. Del mundo de la música también han firmado el libro Ana Guerra, Andy Rourke (The Smiths) y Marky Ramone (The Ramones), entre otros, que han degustado los platos de la tradicional carta de kilómetro cero del chef Pedro Mesquida.

Sin embargo, volviendo a las estrellas de cine, hay una actriz de Hollywood que llamó especialmente la atención a Moloney. Es Ana de Armas, que visitó Mallorca en 2021 para rodar un anuncio de joyería y comió en Ca n’Eduardo. «La recuerdo muy bien porque me impactó lo guapa que es». Tal vez regrese a la isla para participar en el Atlàntida y comer de nuevo en el restaurante del festival.