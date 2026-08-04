La actriz Ana Fernández: "No soy residente y si me hacen pagar tasas lo haría encantada, pero Mallorca no es Disneyland y debe cuidar a los suyos"

Ana Fernández no solo acudió al cóctel de armadores de la Copa del Rey MAPFRE como actriz. Desde hace tres años tiene también su propio barco, atracado en el club náutico privado de Santa Ponça, que explota en régimen de charter —es decir, alquilándolo a turistas y particulares para salidas al mar— junto a su pareja. La actriz bromeaba sobre su doble condición: "llevo tres años como armadora, en cuanto me dijeron que era un cóctel de armadores vine corriendo". Fernández y su novio, Adrián Roma, vocalista del grupo Marlon, compraron la embarcación en 2021, aunque no fue hasta 2024 cuando decidieron sacarla en charter. La decisión, según cuenta, no fue sencilla: "lo decidimos con mucho esfuerzo y sufrimiento, ya sabemos que España no es un país que apoye a los emprendedores".

El barco está atracado en Santa Ponça, una zona que la actriz eligió por su tranquilidad: "es muy tranquila y, al ser privado, no hay transeúntes constantes de turismo". Durante la velada, además, Fernández charló con el presidente del club náutico sobre uno de los asuntos que más le preocupan del sector: la regulación de los charter que operan sin licencia. "Es muy peligroso dar barcos a cualquier persona sin ningún tipo de noción sobre el mar, no solamente arriesgan su vida, sino que quitan trabajo a gente con estudios y capacitada", denuncia la actriz, que sale de la conversación optimista: "creo que se va a regularizar y podremos salir más tranquilos al mar".

La intérprete tiene también una opinión formada sobre el papel de Mallorca en el mapa turístico. "Es uno de los epicentros del mundo en verano, no hay más que ver el aeropuerto, que es el tercero más grande de España", apunta, aunque no esconde su malestar con el modelo actual: "no estoy de acuerdo con el turismo que hay, creo que habría que regularizarlo. Somos un país de servicio y obviamente lo necesitamos, pero se debe hacer con cabeza, no dejando a la gente de Mallorca sin trabajo y sin casa". Y añade una reflexión sobre el litoral: "las calas y el mar que hay aquí son idílicos y hay que cuidarlos".

A favor de las manifestaciones contra la masificación

El malestar social por la masificación, que este verano se ha traducido en varias manifestaciones en la isla, es un tema que Fernández reconoce no haber seguido de cerca, aunque tiene clara su postura: "hay que ser consciente de que estamos en el mejor país de Europa y que la gente va a querer venir, pero la prioridad debe ser siempre la gente local". La actriz advierte de lo que puede pasar si el problema no se gestiona bien: "mucha gente se va de la isla porque no les compensa, y eso puede acabar mandando a la mierda a la hostelería y los hoteles. ¿Quién va a querer venir aquí a trabajar si le sale más caro el alquiler que lo que gana?".

El debate sobre las tasas a los no residentes, también sale a relucir. Ana Fernández, natural de la península, no tiene ningún problema en pagarlas: "si me hacen pagar las tasas lo hago encantada, pero esto no es Disneyland: la naturaleza y la vida marina que hay aquí se deben cuidar".

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A nivel profesional, la actriz llega a este verano exhausta tras el rodaje de su última serie. "Acabamos en junio de rodar Sueños de Libertad y he acabado agotada", cuenta, aunque ya piensa en lo que viene: tiene "cosas muy chulas" para septiembre, aunque prefiere no dar detalles todavía. De lo que sí habla con ilusión es de su regreso a Los Protegidos, ficción que regresó en 2020 tras 8 años y que lleva sin emitirse desde 2023: "ojalá volvamos a regresar".