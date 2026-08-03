Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RESCATE COCHE CAÍDO AL MAR SON VERÍVIVENDA SOCIAL PALMAPROHENS CRISIS MIGRATORIA EN CEUTADETENIDO EN SÓLER FOTOS SOCORRISTADENUNCIAS HORARIOS SFM
instagramlinkedin

Concurso musical

RTVE recibe cerca de 900 canciones para participar en el Benidorm Fest 2027

Se elegirán las 16 mejores propuestas, ampliable hasta 20, como establecen las bases del certamen

Archivo - Tony Grox y LUCYCALYS actúa durante la gala final del Benidorm Fest 2026, a 14 de febrero de 2026, en Benidorm, Alicante, Comunidad Valenciana (España). Tras las dos semifinales, celebradas el 10 y 12 de febrero, llegan a esta gala 12 finalistas

Archivo - Tony Grox y LUCYCALYS actúa durante la gala final del Benidorm Fest 2026, a 14 de febrero de 2026, en Benidorm, Alicante, Comunidad Valenciana (España). Tras las dos semifinales, celebradas el 10 y 12 de febrero, llegan a esta gala 12 finalistas / JOAQUIN P. REINA / Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

El proceso de selección de candidaturas de RTVE para el Benidorm Fest 2027 concluyó el pasado jueves a las 22.00 horas, con cerca de 900 canciones recibidas durante los 115 días que ha durado en plazo, 350 en las últimas 24 horas.

Según ha informado este lunes RTVE, tras cerrar el proceso de recepción de canciones, se elegirán las 16 mejores propuestas, ampliable hasta 20, como establecen las bases del Benidorm Fest 2027, en caso de que las candidaturas tengan un alto nivel de calidad musical.

Además, la Corporación pública ha manifestado que podrá invitar de forma directa a intérpretes y autores de reconocido prestigio del panorama musical actual.

RTVE adelantó la apertura de la convocatoria de canciones para la sexta edición del festival por primera vez en su historia. "El objetivo es continuar mejorando la planificación de todo el proceso de selección y el posterior trabajo con las propuestas elegidas", ha señalado.

Noticias relacionadas

Tony Grox & Lucycalys, con 'T amaré', ganaron el Benidorm Fest 2026 y se alzaron con el mítico trofeo de la Sirenita de Oro y el premio de 150.000 euros en la quinta edición del certamen musical tras conseguir un total de 166 puntos, 48 procedentes del público.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Javier Bardem: 'El silencio siempre anima a quienes perpetran los crímenes
  2. Llegan los primeros marchantes Des Güell a Lluc a Peu al Santuario: 'Siempre juras que será la última vez, pero al año siguiente vuelves a caminar estos 48 kilómetros
  3. Los mallorquines no tienen derecho a ver el eclipse en su isla
  4. Una demolición cada tres días: la guerra silenciosa contra las construcciones ilegales en Mallorca
  5. Cierre y control de accesos en el aparcamiento de Son Hugo para frenar el asentamiento de caravanas
  6. De 13 derribos a 1,2 millones en multas: los pueblos en el foco del urbanismo ilegal en Mallorca
  7. La afición del Mallorca responde como nunca en Segunda División con récord de abonados
  8. Llegan los primeros marchantes Des Güell a Lluc a Peu al Santuario

RTVE recibe cerca de 900 canciones para participar en el Benidorm Fest 2027

RTVE recibe cerca de 900 canciones para participar en el Benidorm Fest 2027

Los microplásticos pueden atravesar la placenta y alterar las hormonas del embarazo

Los microplásticos pueden atravesar la placenta y alterar las hormonas del embarazo

Més per Mallorca denuncia que los nuevos horarios de SFM eliminan más de la mitad de los trenes

Alfonso Díaz, en la presentación del Trofeu Ciutat de Palma: "Las negociaciones por Samu Costa están avanzando"

Alfonso Díaz, en la presentación del Trofeu Ciutat de Palma: "Las negociaciones por Samu Costa están avanzando"

La reina Letizia clausura el Atlàntida Mallorca Film Fest luciendo joyas de Isabel Guarch

La reina Letizia clausura el Atlàntida Mallorca Film Fest luciendo joyas de Isabel Guarch

Dinamarca estrena una mili obligatoria e igualitaria, con destino a Groenlandia incluido

Dinamarca estrena una mili obligatoria e igualitaria, con destino a Groenlandia incluido

El incendio de Burgohondo (Ávila) en "situación favorable" y controlado el de Guadalajara

El incendio de Burgohondo (Ávila) en "situación favorable" y controlado el de Guadalajara

Rescatan el coche que apareció en el mar en Son Verí: fue arrojado intencionadamente por un acantilado tras ser robado

Rescatan el coche que apareció en el mar en Son Verí: fue arrojado intencionadamente por un acantilado tras ser robado
Tracking Pixel Contents