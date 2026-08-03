La reina Letizia clausura el Atlàntida Mallorca Film Fest luciendo joyas de Isabel Guarch

La reina Letizia volvió a cumplir con una tradición que mantiene desde hace años: presidir la clausura del Atlàntida Mallorca Film Fest, la cita cultural con la que arranca cada verano su agenda institucional en la isla. Esta edición, la decimosexta, ha tenido como escenario el centro cultural La Misericòrdia de Palma.

Para esta primera aparición pública de sus vacaciones, la Reina eligió un detalle de sello mallorquín: unos pendientes de la colección Palma, obra de la diseñadora Isabel Guarch. Más allá del valor estético, la pieza tiene una fuerte carga simbólica: representa la acogida, el respeto y el encuentro entre culturas, un mensaje que conecta con la vocación internacional del festival.

No es la primera vez que la Casa Real se rinde a las creaciones de Guarch. Letizia estrenó su relación con la firma en el verano de 2022, con un pendiente de la colección Formentor en Marivent, y desde entonces ha repetido con distintos modelos —como el Vents, inspirado en la rosa de los vientos— en citas como la Feria del Libro de Madrid. La propia reina Sofía ha apostado también por la firma balear, con un collar, un brazalete y un broche inspirado en el rosetón de la Catedral. En cuanto al modelo Palma que la Reina lució esta vez, la princesa Leonor ya lo había estrenado en 2025 durante una visita familiar a la exposición de Miró.

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Con este gesto, doña Letizia reforzó una vez más su apoyo al cine independiente y al talento creativo local, en una velada que este año ha congregado además a figuras como Javier Bardem, Vicky Luengo y el director Rodrigo Sorogoyen, protagonistas de la proyección de El ser querido.