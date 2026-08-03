DE PISTA EN PISTA | ¿Quién es este personaje?

Aquí una nueva entrega del juego veraniego, en el que cada día de lunes a viernes vamos dando pistas sobre un personaje, real o ficticio, pero sí conocido. Los sábados damos la solución, aunque los lectores pueden participar, enviando las respuestas al correo: participacion@diariodemallorca.es. Entre los acertantes sortearemos una suscripción mensual y un soporte para móviles.

Estas son las pistas: