Para leer más allá del desayuno

Basta leer unas cuantas páginas de un libro de ensayo o de una biografía para advertir cuándo un autor escribe únicamente con documentación y cuándo lo hace, además, con una profunda admiración hacia aquello que cuenta. La pasión, cuando va acompañada de rigor, nunca es un defecto. Al contrario: suele ser la mejor garantía de una obra perdurable.

Eso es precisamente lo que ocurre con Huellas de vagabundo. La historia de Supertramp, el extraordinario trabajo de Abel Fuentes. Quien se acerque a sus más de setecientas páginas descubrirá que no está ante una simple biografía de una banda de rock, sino ante una auténtica investigación sobre uno de los grupos más influyentes de la música popular de las últimas décadas. No es casualidad que el libro haya alcanzado sucesivas ediciones desde su publicación. Pocas obras dedicadas a un grupo musical consiguen mantener durante tantos años el interés de los lectores.

Supertramp forma parte de la memoria sentimental de varias generaciones. Canciones como The Logical Song, Breakfast in America, Dreamer, Give a Little Bit o It’s Raining Again siguen sonando hoy con la misma frescura que cuando fueron publicadas. Su música logró algo muy difícil: combinar el atractivo inmediato del pop con una elaboración instrumental y compositiva poco habitual dentro del género. Quizá por ello continúa encontrando nuevos oyentes medio siglo después.

Abel Fuentes reconstruye esa trayectoria con un nivel de detalle admirable. Explica el nacimiento del grupo, la personalidad de sus integrantes, el origen de muchas canciones, la gestación de los álbumes, las largas giras internacionales, las inevitables tensiones internas y los cambios que fueron marcando la evolución de la banda. Lo hace apoyándose en una documentación exhaustiva y en numerosas entrevistas que convierten el libro en una obra de referencia para cualquier aficionado a Supertramp.

Pero el volumen posee otra virtud que conviene destacar. Está magníficamente escrito. La abundancia de datos nunca llega a convertirse en una carga para el lector, porque el relato mantiene un ritmo narrativo constante y consigue que incluso quienes no sean seguidores incondicionales del grupo disfruten de la lectura. A ello contribuye también la excelente selección de fotografías, muchas de ellas poco conocidas, que enriquecen notablemente la edición.

Resulta especialmente interesante comprobar que el autor procede del ámbito de la Física. Una circunstancia que vuelve a demostrar, una vez más, que las fronteras entre las ciencias y las humanidades solo existen en nuestra imaginación. El rigor del investigador y la sensibilidad del melómano conviven aquí con absoluta naturalidad.

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Hace algunos años Leonard Bernstein afirmaba que la música puede nombrar lo innombrable y comunicar lo desconocido. Libros como Huellas de vagabundo ayudan a comprender qué personas hicieron posible ese milagro y qué historias se escondían detrás de unas canciones que todavía hoy siguen formando parte de la banda sonora de nuestras vidas.