José Juan Umbert, guitarrista de Anegats, arropado por Xanguito y Suasi en ‘El Goig’

Umbert, alter ego de José Juan Umbert, guitarrista de Anegats, y uno de los fundadores, compositores y letristas de la popular banda serverina, publica un nuevo sencillo, El Goig, segundo avance del que será su nuevo disco, programado para finales de este 2026.

El Goig cuenta con la doble colaboración de Joan Muntaner (Xanguito) y Pep Suasi a las voces, y de Pep Garau a la trompeta. Por lo que se refiere a la sonoridad de la canción, este nuevo tema se aleja del carácter introspectivo y mediterráneo de anteriores composiciones de Umbert, y apuesta por una vibrante fusión de pop rock impulsada por líneas de trompeta explosivas y algunos elementos de electrónica moderna.

La canción va acompañada por un simpático y divertido videoclip realizado por los alumnos del taller de teatro para adultos y el taller de teatro juvenil de Petra. El director y actor Salvador Miralles se ha encargado de la dirección artística del videoclip, mientras que Tomàs Moyà firma la grabación, edición y dirección técnica.

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Previamente, Umbert ya avanzó el single Cada estiu, inspirada en el poema Les normes de la mar, del escritor mallorquín Josep Lluís Aguiló. Este poema aparece en su obra Llunari, que ganó los Jocs Florals de Poesia en 2008, haciendo de la canción una creación artísticamente interdisciplinar que conjuga música, pintura y poesía.