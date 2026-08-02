‘Lionel’, de Carlos Saiz, mejor película de la sección oficial del Atlàntida Mallorca Film Fest 2026

El jurado de la Sección Oficial Nacional del Atlàntida Mallorca Film Fest, compuesto por la artista Pepa Charro, el cineasta Javier Giner y el actor Miguel Bernardeau, junto a los jóvenes estudiantes Andrés Segura, Laia Oliva y Rosa Bisbal, ha concedido el premio a la Mejor Película de la Sección Oficial a Lionel de Carlos Saiz. Por su parte, el Premio Dama Agustí Villaronga a la Mejor Película Nacional ha sido para Mala bèstia, la ópera prima de Bàrbara Farré.

La nueva Sección Trends ha premiado a la película Blue Film de Elliot Turtle. El jurado integrado por la periodista Isabel Calderón, el actor Alex Monner y el director de vestuario, Pau Aulí, ha distinguido este drama queer protagonizado por Reed Birney y Kieron Moore, que han visitado el festival.

Premio del Público para 'El ciclo del amor'

El público de Atlántida se ha rendido ante el documental El ciclo del amor. El cariño y la entrega de sus protagonistas, Emilie Kira y Pradyumna Kumar-Ann, les ha valido el Premio del Público de esta edición y seguramente serán recordados como la mejor historia de amor del festival.

Por su parte, el jurado balear compuesto por el escritor Biel Mesquida, la actriz Llum Barrera y la diseñadora Claire O’Keefe ha premiado La carn de Joan Porcel como la Mejor Película Balear. Mientras que el Mejor Cortometraje ha sido La barraca de Júlia Castaño.

La edición online de Atlàntida Mallorca Film Fest seguirá disponible en la plataforma Filmin hasta el 24 de agosto. El Premio a la Mejor película online de la Sección Oficial RAW será otorgado por el jurado ACEC compuesto por Marla Jacarilla, Victor Dalmau y Agus Izquierdo. La ganadora se conocerá el 14 de agosto, 10 días antes que finalice el festival.

Palmarés Atlàntida Talents Lab

La forma animal, la ópera prima de las directoras Sofía Esteve e Isa Luengo, ha ganado el primer premio del Atlàntida Mallorca Talents Lab 2026, el programa de desarrollo de largometrajes organizado en el marco de Atlàntida Mallorca Film Fest. El premio está dotado 40.000€ en venta de derechos a Filmin, la distribución en cines con Elastica, los DCP y deliveries con Deluxe. Además, en esta edición se incorpora el premio Kinótico, que aporta un premio de 2.000€ en valor publicitario en sus canales.

Premio Kinótico: La forma animal, de Sofía Esteve e Isa Luengo.

Premio Abycine Lanza: Cupido y otros arqueros, de Erik Rodríguez Fernández.

Premio Málaga Talent: Mariang Maturana (Jarabo Spanish Psycho) y Fernando Nagore (Alois).

Premio del Director del Festival de Málaga: La jaula, de Juan Manuel Montilla 'El Langui'.

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Premio Solworks: Vía Cintura, de Joan Bover Raurell.