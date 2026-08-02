CONCURSO
EL JUEGO DE LA LÓGICA | Esta es la nueva prueba semanal
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Bienvenidos de nuevo al Juego de la lógica, una sección semanal veraniega, en la que cada domingo planteamos un problema de lógica o de matemáticas.
Aquí tenemos la quinta prueba:
- Una prestigiosa pastelería vende sus bombones únicamente en cajas de 4, 7, 9 y 11 unidades. Los clientes pueden comprar tantas cajas como deseen, pero la pastelería no permite abrirlas ni mezclar su contenido:
Pregunta: ¿Cuál es el mayor número de bombones que es imposible comprar exactamente, juntando diferentes cajas?
Pueden mandar las soluciones al correo: participacion@diariodemallorca.es, entre hoy y mañana, ya que el martes publicaremos la solución al enigma. Entre los acertantes, sortearemos un soporte para móvil y una suscripción digital para un mes a Diario de Mallorca. Buena suerte y feliz Juego de la lógica.
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