EL JUEGO DE LA LÓGICA | Esta es la nueva prueba semanal

Bienvenidos de nuevo al Juego de la lógica, una sección semanal veraniega, en la que cada domingo planteamos un problema de lógica o de matemáticas.

Aquí tenemos la quinta prueba:

Una prestigiosa pastelería vende sus bombones únicamente en cajas de 4, 7, 9 y 11 unidades. Los clientes pueden comprar tantas cajas como deseen, pero la pastelería no permite abrirlas ni mezclar su contenido:

Pregunta: ¿Cuál es el mayor número de bombones que es imposible comprar exactamente, juntando diferentes cajas?

Pueden mandar las soluciones al correo: participacion@diariodemallorca.es, entre hoy y mañana, ya que el martes publicaremos la solución al enigma. Entre los acertantes, sortearemos un soporte para móvil y una suscripción digital para un mes a Diario de Mallorca. Buena suerte y feliz Juego de la lógica.