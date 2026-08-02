Dollar Selmouni amplía el universo de PA$O A PA$O con el lanzamiento de 'Loco perdido' / .

El cantante mallorquín Dollar Selmouni continúa ampliando su etapa creativa iniciada con su tercer álbum de estudio, PA$O A PA$O, con la publicación de 'Loco perdido', un nuevo sencillo en el que se adentra por primera vez en el reggae sin abandonar la identidad musical que ha definido su trayectoria.

La canción supone el primer lanzamiento del artista tras la publicación del disco y mantiene la línea de experimentación sonora que caracteriza este nuevo trabajo. Después de incorporar géneros como el mambo, la cumbia o la electrónica en PA$O A PA$O, el mallorquín apuesta ahora por una reinterpretación personal del reggae clásico.

Un homenaje al reggae desde un sello propio

La producción vuelve a correr a cargo de Lucas Otero, responsable del sonido del último álbum de Dollar Selmouni y productor habitual de artistas como Christian Nodal, Delaossa o Don Patricio.

Según explica el equipo del cantante, la idea de trabajar sobre un tema de inspiración reggae surgió de forma habitual entre ambos, tomando como referencia el legado de Bob Marley, aunque alejándose de la reproducción literal del género para adaptarlo al universo musical del artista.

El resultado es una composición de ritmo pausado y base orgánica en la que la voz adquiere todo el protagonismo. Con una interpretación contenida y melodías limpias, Loco perdido busca transmitir una sensación de calma y se presenta como una de las propuestas más frescas del repertorio reciente del mallorquín.

Próximas paradas

Coincidiendo con el lanzamiento de 'Loco perdido', Dollar Selmouni continuará durante los próximos meses con una intensa agenda de conciertos. El artista actuará el 8 de agosto en el festival Sonorama Ribera, en Aranda de Duero (Burgos) y el 26 de septiembre formará parte del cartel de Madrid Salvaje.

En 2027 arrancará la gira de salas de PA$O A PA$O, con paradas el 15 de enero en la Sala Moon de Valencia, el 29 de enero en la Sala But de Madrid, el 12 de febrero en la Sala Aliatar de Granada, el 13 de febrero en la Sala Custom de Sevilla, el 12 de marzo en La (2) de Apolo en Barcelona y el 20 de marzo en la Sala The One de Alicante.

Dollar Selmouni amplía el universo de PA$O A PA$O con el lanzamiento de 'Loco perdido' / .

De Palma a consolidarse en la escena urbana

Aunque nació en Madrid en 1996, Dollar Selmouni creció en Palma, donde comenzó a dar sus primeros pasos musicales participando en las batallas de Full Rap Mallorca antes de publicar sus primeras canciones en YouTube.

Tras iniciar su carrera profesional de la mano de discográfica Warner, el cantante se ha consolidado como una de las voces más singulares de la escena urbana gracias a una propuesta que combina R&B, soul, flamenco y ritmos latinos, además de una apuesta por la interpretación vocal sin recurrir al uso de procesadores de voz.

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Además de su trayectoria musical, el cantante también ha desarrollado una carrera como actor con participaciones en las películas Centauro y Hasta el cielo, así como en la serie de Netflix Fanático. Con Loco perdido, abre un nuevo capítulo en una etapa marcada por la experimentación y la búsqueda de nuevos matices sonoros.