DaBraccio Quartet celebra cinco años con el estreno de "Mallorca", un videoclip que homenajea la belleza y la fragilidad de la isla

Palma, agosto de 2026. DaBraccio Quartet celebra este año el quinto aniversario de su fundación como una de las pocas agrupaciones estables de cuerda surgidas en Mallorca. Integrado por jóvenes músicos de la isla, el cuarteto ha desarrollado desde 2021 una intensa actividad artística que le ha llevado a actuar en distintos escenarios nacionales e internacionales, consolidando un proyecto comprometido con la música de cámara y con la creación de propuestas que dialogan con otras disciplinas artísticas.

Con motivo de este aniversario, la formación presenta una producción audiovisual dirigida por Pau Pascual. El proyecto nace como un homenaje a la belleza natural de la isla y a la profunda conexión que sus integrantes mantienen con el territorio que los vio crecer.

Rodado íntegramente en espectaculares parajes naturales de Mallorca, el videoclip propone una mirada poética en la que el paisaje cobra vida a través de un personaje que encarna su dimensión más misteriosa y sobrenatural. A lo largo de la narración, la naturaleza y la música se entrelazan para construir un relato visual que trasciende la interpretación musical.

Sin renunciar a su carácter artístico, la obra incorpora también una sutil reflexión sobre uno de los grandes debates que vive actualmente la isla: la presión derivada de la sobreexplotación turística. Lejos de plantear un discurso explícito, introduce pequeños elementos simbólicos que invitan al espectador a reflexionar sobre la fragilidad del entorno y la necesidad de preservar su identidad.

Con este estreno, DaBraccio Quartet amplía su lenguaje creativo y reafirma su voluntad de acercar la música clásica a nuevos públicos mediante formatos contemporáneos.

Sobre DaBraccio Quartet

Fundado en 2021, DaBraccio Quartet es un cuarteto de cuerda formado por jóvenes músicos mallorquines. Durante estos cinco años de trayectoria se ha consolidado como una de las pocas agrupaciones camerísticas estables de Mallorca y ha desarrollado una intensa actividad concertística en España y en otros países europeos.

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Su trabajo combina la interpretación del gran repertorio para cuarteto de cuerda con proyectos escénicos y audiovisuales que exploran nuevas maneras de acercar la música de cámara al público.